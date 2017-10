Info-Veranstaltung „Studieren und Arbeiten in den USA“

Der Deutsch-Amerikanische Club, die Partnerschaft Koblenz-Austin/Texas und die Stadtbibliothek Koblenz laden am Mittwoch, 8. November 2017 um 18:00 Uhr zu einem Infoabend mit dem Thema „Studieren und Arbeiten in den USA“ in die Zentralbibliothek (Forum Confluentes, Zentralplatz 1) ein. Interesse an einem Schuljahr in den USA? Wie sind die Möglichkeiten für Praktika, Au Pair, Jobben oder Reisen für Schüler, Studenten oder junge Erwachsene? Renate Vollmer vom US-Generalkonsulat gibt außerdem Informationen, wie man einen USA-Aufenthalt organisieren kann oder wo man Informationen findet?

Der Eintritt ist frei. Voranmeldung werden erbeten unter: DAC-Koblenz@t-online.de oder stb@stadt.koblenz.de oder

oder unter Tel.: 0261/1292626.

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 20.10.2017