Für den Info-Point im Rahmen des aktuell laufenden Projektes zur klimaresilienten Quartiersentwicklung rund um die St. Elisabeth-Kirche im Rauental gibt es einen weiteren Termin im Oktober. Interessierte Bürger*innen können sich im Rahmen eines offenen Austauschs am Mittwoch, 15.10., in der Zeit von 16.00–17.00 Uhr über aktuelle Themen und Neuigkeiten im Projekt informieren.

Der Info-Point befindet sich in den Räumen der X-Ground Jugendkirche in der Moselweißer Straße 37 und zielt darauf ab, einen offenen Austausch zu fördern und Ideen zu sammeln. Die Themen Anpassung an den Klimawandel, Förderung von Biodiversität und bürgerschaftliches Engagement stehen dabei im Mittelpunkt.

Alle Bürgerinnen und Bürger vor Ort sind herzlich eingeladen, sich aktiv an der Gestaltung ihres Lebensraums zu beteiligen. Der Info-Point wird auch weiterhin für die Dauer der Umgestaltung vor Ort aktiv sein. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.

Möglich ist das Projekt zur klimaangepassten Umgestaltung eines Teilabschnitts in der Moselweißer Straße sowie des gegenüberliegenden, öffentlich zugänglichen Vorplatzes der St.-Elisabeth-Kirche dank der Förderung aus dem Bundesprogramm „Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel“ des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen.