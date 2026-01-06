Die Volkshochschule Koblenz lädt für Montag, 26. Januar zum Info-Nachmittag „Sprachen“ und „Gesundheit / EDV“ ein. In der Zeit von 16.30 bis 19 Uhr haben Interessierte die Möglichkeit, sich in den Räumen der vhs in der Hoevelstraße 6 über Kursangebote im Frühjahrsemester zu informieren. Dozentinnen und Dozenten der genannten Fachbereiche stehen Interessierten gerne für Fragen zur Verfügung und helfen, den richtigen Kurs zu finden. Im Fachbereich „Sprachen“ gibt es zum Beispiel die Gelegenheit, einen Einstufungstest zu machen und sich rund um das Thema „Sprachprüfungen“ zu informieren.

Im Fachbereich der „Beruflichen Bildung / EDV“ gibt es individuelle Beratung zu den Computer- und kaufmännischen Kursen. Vorbeikommen lohnt sich also.

Weitere Informationen gibt es auch unter: 0261 129-3702/-3711/-3730/-3732/-37 40.