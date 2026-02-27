Jeden ersten Mittwoch eines Monats findet das Stadtteilfrühstück im JuBüZ statt. In der Zeit von 9:30 Uhr bis 11:30 Uhr besteht die Möglichkeit lecker zu frühstücken, Freunde und Bekannte zu treffen aber auch neue Kontakte zu knüpfen. Der beliebte Frühstückstreff bietet auch die Möglichkeit sich über Vereine, Veranstaltungsangebote und Beratungsangebote zu informieren. Selbstverständlich wird sich auch über die Neuigkeiten in Stadt und Land ausgetauscht.

Wir alle wollen in Würde alt werden, was uns dabei unterstützen kann hat uns Christa Greis in einem kurzweiligen Vortrag zusammengefasst. Wenn sie bei uns zu Gast ist, lädt sie uns nicht nur zum Zuhören ein, sondern auch zum Mitmachen. Freuen Sie sich auf den kurzweiligen Beitrag und auf moderate Bewegung für Körper, Geist und Seele.

Herzliche Einladung ins Jugend- und Bürgerzentrum Karthause, Potsdamer Str. 4, 56075 Koblenz.