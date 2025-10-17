„Erweiterte Realität“ lässt Wappentier in der Innenstadt lebendig werden

Ein Pfau in der Neuwieder Innenstadt? Was ungewöhnlich klingt, wird jetzt dank moderner Technik möglich. Wer in der Innenstadt unterwegs ist, kann dem farbenprächtigen Wappentier der Stadt nun tatsächlich begegnen – virtuell, aber täuschend echt. Seit kurzem befinden sich auf dem Marktplatz sowie auf dem Luisenplatz spezielle Aufkleber, die mithilfe eines Smartphones oder Tablets zum Leben erweckt werden können.

Das Entdecken ist ganz einfach: Wer den QR-Code auf einem der Aufkleber scannt, öffnet damit eine kleine digitale Welt. Die kostenfreie App „3DQR Plus“ erzeugt eine sogenannte Augmented Reality (AR) – also eine „erweiterte Realität“, in der die reale Umgebung mit virtuellen Elementen kombiniert wird. So erscheint ein täuschend echter Pfau, der elegant durch die Umgebung schreitet. Per Knopfdruck kann zwischen verschiedenen Varianten gewählt werden – etwa zwischen einem wandernden Pfau und einem imposanten Pfauenrad, welches sich für kreative Fotos eignet. Praktisch dabei: Am Luisenplatz – zwischen Mini-ZOB und der Servicestelle der SWN – steht das kostenlose SWN-Innenstadt-WLAN zur Verfügung. So lässt sich die App bequem herunterladen und die lustigen Schnappschüsse können sofort geteilt werden.

Einigen Neuwiederinnen und Neuwiedern dürfte das Projekt des Citymanagements bekannt vorkommen. 2024 bevölkerten sowohl Dinos als auch weihnachtliche Szenen die Innenstadt. Anders als diese temporären Aktionen bleiben die Pfauen dauerhaft Teil des Stadtbildes. Sie wurden eigens für die Deichstadt erstellt und können somit exklusiv in Neuwied erlebt werden.

Finanziert wird die Maßnahme im Rahmen des Projektes „Restart Neuwied“ über das Förderprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ des Bundes. „Mit den AR-Pfauen bringen wir unser Wappentier mitten in die Innenstadt“, erläutert Citymanagerin Michaela Ullrich. „Die Pfauen laden Groß und Klein dazu ein, Neuwied neu zu entdecken – und schaffen gleichzeitig einen echten Hingucker, der unsere Innenstadt weiter belebt.“

Zum Bild: Citymanagerin Michaela Ullrich hat es schon getestet: hier spaziert das Neuwieder Wappentier über den Luisenplatz.

(Bild 1: Lena Geisler)(Bild 2: 3DQR/Lena Geisler)