Lesung „Zur vollen Stunde“ am 3. Juni in der Stadtbibliothek

Jahrzehntelang beschäftigte sich der Deichstädter Helmut Krämer mit dem Dialekt seiner Heimatstadt. Dem Heimatforscher ging es immer um den Erhalt und die Vermittlung dessen, was das kulturelle Erbe Neuwieds ausmacht. So veröffentlichte er unter anderem das Buch „Näiwidder Steggelscher“ und ist Verfasser zahlreicher Gedichte und Anekdoten in Neuwieder Mundart. Auch für die Schriftenreihe der Stadt schrieb er mehrere Bücher. Für sein Engagement erhielt Krämer in den vergangenen Jahren verschiedenste Ehrungen. Im April 2025 verstarb Helmut Krämer.

In Gedenken an den verstorbenen Neuwieder widmen der städtische Seniorenbeirat und die Neuwieder Stadtbibliothek in ihrer beliebten Veranstaltungsreihe „Zur vollen Stunde – Literatur am Nachmittag“ Helmut Krämer und seinem literarischen Werk einen Nachmittag. K.D. Boden trägt die Texte von Krämer vor, während Brigitte Neumann das Programm mit anderen Texten in Mundart erweitert. Die Teilnahme an der Lesung, die am Dienstag, 3. Juni, um 15 Uhr in der Stadtbibliothek im „historischen Rathaus“, Pfarrstraße 8, beginnt, ist kostenlos. Aufgrund der begrenzten Kapazität wird um eine Anmeldung gebeten. Diese kann telefonisch unter 02631 802 700 oder per Mail an stadtbibliothek@neuwied.de erfolgen.