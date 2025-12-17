Seniorenbeirat und Fahrer des Bürgerbusses besuchen Erste-Hilfe-Kurs

Unfälle passieren immer dann, wenn man am wenigsten mit ihnen rechnet – ob zu Hause, unterwegs oder persönlichen Umfeld. Da im Ernstfall oft jede Sekunde zählt, ist es wichtig, dass möglichst viele Menschen dazu in der Lage sind, fachgerecht Erste Hilfe leisten zu können. Dass das auch den Mitgliederinnen und Mitgliedern des Neuwieder Seniorenbeirats ein wichtiges Anliegen ist, zeigte sich deutlich an der großen Nachfrage nach den zwei Erste-Hilfe-Kursen für Senioren, die jetzt in Kooperation mit dem DRK in der Neuwieder vhs durchgeführt wurden.

In den Kursen vermittelte eine erfahrene Fachfrau des DRK-Kreisverbandes Neuwied Grundkenntnisse der Ersten Hilfe und gab praktische Tipps zu Gesundheitsthemen, die besonders für ältere Menschen wichtig sind – etwa bei Stürzen, Kreislaufproblemen oder der richtigen Hilfeleistung im häuslichen Umfeld. Damit wurden den Teilnehmenden – neben den Mitgliedern des Seniorenbeirats richtete sich das Angebot auch an die Fahrerinnen und Fahrer des Bürgerbusses – die nötigen Mittel an die Hand gegeben, um im Notfall sicher und ruhig reagieren zu können. „Es ist toll zu sehen, was für ein großes Engagement unser Seniorenbeirat an den Tag legt“, freute sich Bürgermeister Peter Jung, der es sich nicht nehmen ließ, dem Kurs einen Besuch abzustatten. Schon wenige Wochen vorher war eine vom Seniorenbeirat organisierte Löschunterweisung auf ähnlich große Resonanz gestoßen.

Bildunterschrift:

Das theoretisch erworbene Erste-Hilfe-Wissen konnten die Teilnehmenden direkt an den Reanimationspuppen erproben.

Foto: Felix Banaski