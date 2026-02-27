Eine musikalische Reise durch sieben Jahrzehnte Bühnenleben

Lahnstein. Am Donnerstag, 04. Juni 2026 um 20.00 Uhr gastiert Gitte Haenning mit ihrem Jubiläumsprogramm „Ich bin stark – 80 Jahre Gitte Haenning“ in der Stadthalle Lahnstein. Anlässlich ihres 80. Geburtstags lädt die dänische Künstlerin zu einem ganz besonderen Konzertabend ein, an dem sie noch einmal ihre größten Hits präsentiert.

Bereits im Alter von acht Jahren stand Gitte Haenning gemeinsam mit ihrem Vater auf der Bühne. Seither ist sie aus der Musiklandschaft nicht mehr wegzudenken. Mit einer beeindruckenden Karriere, die sich über sieben Jahrzehnte erstreckt, gehört sie zu den ganz großen Persönlichkeiten der deutschsprachigen Musikszene.

In ihrer Musik erzählt sie von Lebenskraft und Leichtigkeit, von Tragik und Komik. Mit Charme, Humor und einer spürbaren Liebe zum Rock ’n’ Roll begeistert sie ihr Publikum bis heute. Ihre Songs bewegen, motivieren und appellieren stets an das Wesentliche: das Leben und die Liebe.

Musikalisch getragen wird der Konzertabend von einer hochkarätigen Band. Christian Lohr fungiert als musikalischer Leiter und begleitet Gitte am Piano und Keyboards. An seiner Seite stehen Andreas Lang am Bass und Alain Apaloo an der Gitarre.

Mehr Informationen zu dieser und weiteren Veranstaltungen finden sich unter www.lahnstein.de/vastadthalle.

Bildunterzeilen

Gitte Haenning verspricht einen emotionalen Abend voller Erinnerungen, großer Melodien und echter Bühnenpräsenz. (Foto: Frank Wartenberg)