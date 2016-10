HVV unter liegt mit Rumpf-Kader in Dansenberg

Die Siegesserie des HV Vallendar ist nach vier Siegen gerissen, bei der TuS KL-Dansenberg unterlagen die Rheinländer mit 29:21.

Doch schon vor der Partie war klar, dass es in diesem „Spitzenspiel“ für die Löwen sehr schwer werden würde. Denn die Rheinländer hatten sage und schreibe fünf Ausfälle zu verkraften. Neben Kalani Schmidt, Merlin Busse und Tin Orelj, mussten auch Kilian Graulich und Torben Waldgenbach passen. Graulich hütete mit Fieber das Bett, Waldgenbach war mit der A-Jugend der HSG Wetzlar unterwegs. Hinzu kam noch, dass Linkshänder Christian Offermann die komplette Woche krankheitsbedingt nicht trainieren konnte. Als Joker wurde kurzfristig Christopher Jackmuth aus der 2. Mannschaft mitgenommen, er hatte vergangene Saison schon mehrfach ausgeholfen und ist mit den Abläufen bestens vertraut.

Dennoch blieb Wolfgang Reckenthäler nichts Anderes übrig, als seine Mannschaft umzustellen. Tim Meder begann auf der Mitte und der junge Jacob Schleier musste auf Linksaußen Verantwortung übernehmen. Auch die Deckung musste in anderer Besetzung dem starken Dansenberger Rückraum entgegentreten.

Die Löwen verpatzten den Start in die Begegnung dann auch gründlich. Die Hausherren starteten mit viel Elan und Durchschlagskraft in die Partie. Die Abwehr der TuS stand bombensicher und war schnell auf den Beinen. Die Löwen gerieten sofort ins Hintertreffen, nach 12 Minuten stand es 1:7 aus Sicht der Gäste. Reckenthäler musste frühzeitig die grüne Karte zücken und formierte seine Truppe neu. Fortan agierten die ersatzgeschwächten Löwen mit Christopher Jackmuth als zusätzlichem Feldspieler und das zeigte Wirkung. Hinzu kamen noch diverse Zeitstrafen für die Pfälzer, sodass Vallendar auf 9:12 verkürzen konnte. Nach einer kurzen Schwächephase fing sich Dansenberg dann wieder und ging mit einem Vorsprung von 15:10 in die Halbzeit.

In der Kabine monierte Reckenthäler das Zweikampfverhalten in der Deckung, man verlor einfach zu viele 1:1-Situationen. Im Angriff wollte man besseres Laufspiel zeigen und sich klarere Chancen erarbeiten.

Zu Beginn des zweiten Durchgangs blieb die Führung der Gastgeber zunächst konstant, weil beide Teams teils klare Chancen liegen ließen. Beim HVV schwanden zusehends die Kräfte, Dansenberg konnte munter wechseln. Auch zwei rote Karten beeindruckten die Pfälzer nicht. Zuerst wurde Mallios disqualifiziert, nachdem er Stefan Baldus bei einem Freiwurf im Unterleib traf. Kurz danach wurde Megalooikonomou, nach seiner dritten Zeitstrafe, vorzeitig unter die Dusche geschickt. Kaiserslautern brachte den Sieg sicher ins Ziel, welcher durchaus ein paar Treffer zu hoch ausfiel. Doch trotz dieser Niederlage bleibt der HVV weiterhin auf dem 3. Tabellenplatz.

Kapitän Oliver Lohner resümiert: „In Dansenberg hat man es immer extrem schwer. Wenn man hier nicht zu 110% fit ist, dann hat man kaum eine Chance. Wir haben momentan viele verletzte Spieler, das merkt man schon. Mit der Niederlage müssen wir heute leben, auch wenn wir gerne Zählbares mitgenommen hätten. In den nächsten Spielen wollen und müssen wir wieder punkten.“

Stefan Baldus: „Wir haben alles versucht, was in unserer Macht stand und viel probiert, aber heute hat es einfach nicht gereicht. Dansenberg war extrem stark und zählt sicher zu den Top-Favoriten auf den Aufstieg. Mit unserem dünnen Kader konnten wir heute nicht mehr ausrichten, Dansenberg hingegen hatte 14 fitte Leute. Nächste Woche geht es nach Osthofen, dann kommt Nieder-Olm, da wollen wir 4 Punkte holen.“

In der Tat reist Vallendar am kommenden Sonntag, 06.11.2016 zum Schlusslicht nach Osthofen. Doch man darf keinesfalls überheblich in die Partie gegen die Rheinhessen gehen. Diese sind zuletzt zwei Mal ganz knapp an ihrem ersten Punkt in der RPS-Oberliga vorbei geschrammt. Gegen Dansenberg und Budenheim verloren die Rheinhessen jeweils nur mit einem Tor. Die Löwen sind also gewarnt und werden hoffentlich mit mehr Spielern in die Ferne reisen können.

Es spielten für den HVV: Schenk, Burgard (1), S. Stein (alle im Tor), Hertz (7/1), Woods (6/3), Baldus (2), Jackmuth (2), Lohner (1), D. Stein (1), Offermann (1), Meder, Schleier.

Quelle: HV Vallendar

veröffentlicht am: 01.11.2016