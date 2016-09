HVV rettet Punkt in letzter Sekunde

Es war ein Handballfest, ein echter Krimi, welcher sich am Samstagabend in der Sporthalle auf dem Mallendarer Berg abspielte. Gegen die HSG Völklingen retteten die Löwen am Ende ein Unentschieden und damit einen ganz wichtigen Punkt.

Spielführer Oliver Lohner: „Das war ein magischer Abend, so eine Aufholjagd, so viel Spannung und so ein intensives Spiel habe ich schon länger nicht mehr erlebt.“

Doch zunächst der Reihe nach. Die Gäste aus Völklingen waren im Vorfeld schwer auszurechnen, in der bisherigen Saison unterlag die HSG zunächst gegen Kastellaun/Simmern. Doch letzte Woche gelang ein überraschender Sieg gegen den Meisterschaftsfavoriten aus Dansenberg. In der abgelaufenen Spielrunde unterlagen die Vallendarer in beiden Begegnungen gegen die Saarländer. Das sollte sich in dieser Saison nach Möglichkeit nicht wiederholen und so ging man hoch motiviert in die Partie.

Vor allem den starken Rückraum der Gäste galt es aufzuhalten. Die Vallendarer fanden dann auch tatsächlich gut ins Spiel, zeigten eine sichere Defensive und konterten gleich mehrfach in den eigenen vier Wänden. Mit dem Tempohandball der Hausherren kam die HSG zunächst überhaupt nicht zurecht. Ganze 10 Minuten dauerte es, bis die Gäste aus ihrem Schlaf erwachten. Der Rückraum kam langsam ins Rollen, überrumpelte die HVV-Defensive ein ums andere mal und ließ auch dem zuletzt so starken Keeper Bastian Burgard nicht den Hauch einer Chance. Im eigenen Angriff haperte es an der Chancenauswertung. Völklingens Schlussmann Tobias Kasper hielt sein Gehäuse über mehrere Minuten blitzsauber und brachte seine Farben damit in Front. Bis zur Halbzeit bauten die Saarländer ihre Führung auf 13:15 aus.

In der Halbzeit forderte Wolfgang Reckenthäler mehr Konsequenz und Kaltschnäuzigkeit im Abschluss und auch in der Abwehr wollte man aggressiver verteidigen, um wieder zu mehr Gegenstößen zu kommen.

Der HVV erhöhte nach dem Seitenwechsel den Druck, doch die Gäste hielten Stand. Die Führung pendelte immer zwischen zwei und drei Toren, Vallendar verpasste es mehrmals näher heran zu kommen. Auch ein zusätzlicher siebter Feldspieler brachte nicht den gewünschten Effekt. Vier Minuten vor dem Ende lagen die Löwen erneut mit vier Toren im Hintertreffen. Reckenthäler zog eine Auszeit, um seine Mannen nochmals einzuschwören, doch es roch stark nach der ersten Heimniederlage der Saison.

Aber es sind eben solche Situationen, die das junge Vallendarer Team liebt. Sie sind bekannt für ihre Nervenstärke und die Fähigkeit ein Spiel innerhalb weniger Minuten drehen zu können. Und nun zündeten die Rheinländer den Turbo, das Drama nahm seinen Lauf. Schlussmann Simon Stein vernagelte seinen Kasten komplett und vorne fand Spielmacher Merlin Busse die richtigen Spielzüge. 45 Sekunden vor dem Ende dann Reckenthälers letztes Time Out, da stand es 23:24 für die Gäste. Busse ließ den Ball durch die eigenen Reihen laufen und fand schließlich Kreisläufer Oliver Lohner. Gegen zwei Gegner setzte sich der Kapitän durch, scheiterte am Torhüter doch bekam 7 Sekunden vor dem Ende noch einen Siebenmeter zugesprochen. Philipp Woods verwandelte, der darauffolgende Angriffsversuchte verpuffte im Block der Löwen. 24:24 hieß es schlussendlich auf der Anzeigetafel, durchaus verdient nach diesem furiosen Endspurt.

Stefan Baldus fasst zusammen: „Wir haben in der ersten Halbzeit und zu Beginn des zweiten Durchgangs insgesamt knapp 35 Minuten nicht unseren besten Handball gezeigt. Dann haben wir verpennt wieder ranzukommen. Doch ein Spiel entscheidet sich oft erst in den letzten zwei Minuten. Da waren wir dann wieder eiskalt und haben uns einen Punkt erkämpft.“

Tim Meder ergänzt: „Das war ein typischer Abend im Löwenkäfig. Ich glaube so viel Spannung und Dramatik haben unsere Fans schon länger nicht mehr erlebt, das war ein besonderer Abend. Aber so spielen wir einfach, wir geben nie auf, ganz egal wie es steht. Wir haben uns den Punkt hart erarbeitet. Nächste Woche geht es nach Bingen, da wollen wir weitere Punkte sammeln.“

In der Tat ist am kommenden Wochenende bei der HSG Rhein-Nahe Bingen alles möglich. Die Rheinhessen kassierten bisher zwei Niederlagen und sind durchaus in Schlagdistanz der Löwen. Anwurf ist am Sonntag, 25.09.2016 um 16:00 Uhr in Bingen.

Es spielten für den HVV: Burgard und S. Stein (beide im Tor), Busse (5), Woods (5/2), Lohner (3), Baldus (3), Meder (2/1), Hertz (2), Orelj (2), D. Stein (1), J. Schleier (1), Graulich, Offermann.

veröffentlicht am: 19.09.2016