HVV rettet einen Punkt in Osthofen

Spiele beim Tabellenletzten klingen im Vorfeld immer nach einer klaren Sache, sind aber häufig dann doch die schwierigsten Spiele. Genau so ging es dem HV Vallendar am Sonntagabend bei der TG Osthofen. Der Aufsteiger aus Rheinhessen konnte bisher noch keinen Punkt sammeln, unterlag zuletzt jedoch gegen Dansenberg und Budenheim mit nur einem Tor. Die Löwen waren also gewarnt, zumal Osthofen über ein treues Heimpublikum verfügt, welches die Mannschaft unermüdlich nach vorne peitscht. Vallendar reiste erneut mit einem extrem kleinen Kader an. Kalani Schmidt, Tin Orelj, Torben Waldgenbach und Stefan Baldus fehlten. Mit an Bord war erneut Christopher Jackmuth aus der 2. Mannschaft, der am Vortag bereits 60 Minuten in der Verbandsliga absolviert hatte.

Die Rheinländer fanden aber dennoch ganz gut ins Spiel und setzten sich schnell mit 3:1 ab. Im weiteren Verlauf fanden die Hausherren dann aber besser ins Spiel, glichen die Partie aus und gingen sogar in Führung. Die Löwen agierten in ungewohnter Formation, geschuldet durch die dünne Personaldecke. Doch der HVV versuchte das Beste aus dieser Lage zu machen und trug lange Spielzüge vor. Eine Schwächephase des HVV nutzte Osthofen konsequent aus.

Vallendar leistete sich zu viele einfache Abspielfehler an den Kreis, welche die Rheinhessen zu leichten Gegenstoßtoren nutzten. Auch die Defensive wirkte nicht sattelfest, in Zweikämpfen war man oftmals unterlegen. Die TGO rettete schließlich eine knappe Führung in die Pause.

In der Halbzeit forderte Trainer Wolfgang Reckenthäler eine verbesserte Abwehrleistung und ein konsequenteres Gegenstoßverhalten.

Nach dem Seitenwechsel pendelte die Führung hin und her, keines der beiden Teams konnte sich absetzten. Die Löwen vergaben mehrmals die Chance, sich entscheidend abzusetzen. Doch klare Chancen wurden teilweise leichtfertig gegen den starken Keeper der Hausherren vergeben. Kurz vor Schluss war das Spiel vollkommen offen und beide Kontrahenten spielten nun mit offenen Visieren. 8 Sekunden vor Schluss war der HVV mit einem Tor im Hintertreffen, Reckenthäler nahm seine finale Auszeit. Der angesagte Spielzug konnte nicht zu Ende gespielt werden, doch Vallendar wurde ein letzter direkter Freiwurf zugesprochen. Kapitän Oliver Lohner schnappte sich den Ball und versenkte ihn in den gegnerischen Maschen – der 25:25-Ausgleich.

Im Endeffekt muss sich Vallendar über den Punkt freuen, der mit kleinem Kader und einem großen Kämpferherz errungen wurde.

Der verletzte Spielmacher Merlin Busse: „Am Ende des Tages müssen wir mit dem Punkt zufrieden sein. Osthofen war ein unangenehmer Gegner, unsere Abwehr konnte sich auf die immer wiederkehrenden Spielzüge nicht einstellen. Doch mit dieser Formation und den momentanen Umständen muss man damit zufrieden sein.“

Dominik Stein: „Wir hatten oft genug die Chance, das Spiel für uns zu entscheiden, aber wir haben zu viel verworfen. In der Abwehr war die Abstimmung nicht gut genug. Wir sind glücklich mit diesem gewonnenen Punkt. Zum Glück hat Oliver den Freiwurf am Ende reingehämmert. Aber unser Anspruch muss es sein, auch solche Spiele für uns zu entscheiden. Nächste Woche kommt Nieder-Olm, da sollen wieder zwei Punkte her. Danach steht dann schon das Derby gegen Mülheim an, doch wir konzentrieren uns zuerst auf unsere nächste Aufgabe.“

Am kommenden Samstag, 12.11.2016 um 18:00 Uhr empfängt der HV Vallendar den TV Nieder-Olm in der Sporthalle auf dem Mallendarer Berg in Vallendar.

Es spielten für den HVV: Burgard, S. Stein und Schenk (alle im Tor), Hertz, Lohner, Woods, Meder, Offermann, D. Stein, Graulich, Schleier, Jackmuth.

Quelle: HVV

veröffentlicht am: 07.11.2016