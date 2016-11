HVV gewinnt Derby gegen Mülheim

Das Derby zwischen den beiden besten Handballmannschaften im Rheinland hat immer eine besondere Brisanz und lockt alljährlich massenhaft Zuschauer in die Hallen. Am Freitagabend hatte das Warten dann endlich ein Ende, um 19:30 Uhr war Anwurf im gut besuchten Mülheimer Schul- und Sportzentrum.

Die Ausgangssituation war nicht ganz eindeutig, beide Teams hatten zuletzt einige Personalsorgen. Besonders die Löwen aus Vallendar hatten immer wieder Rückschläge zu verkraften. Doch bei einem Derby beißen alle auf die Zähne, Reckenthäler hatte einen kompletten Kader zur Verfügung.

Der Beginn der Partie verlief ausgeglichen, den ersten Treffer des Spiels markierten die Gastgeber in Form von Julian Vogt. Fortan übernahm aber der Gast aus Vallendar die Kontrolle und setzte sich auf zwei Treffer ab. Besonders Lukas Hertz traf in der Anfangsphase nach Belieben und konnte immer wieder Nadelstiche setzen. Er profitierte von Andreas Reckenthäler‘s großer Routine, der wieder im Kader stand und von der Mitte das Angriffsgeschehen dirigierte. Die Hausherren wirkten unkonzentriert und leisteten sich immer wieder einfache Fehler. In Vallendars Defensive machte Dominik Stein seinem Namen alle Ehre und agierte wie ein Fels in der Brandung. Doch der Abwehrspezialist der Löwen glänzte auch als Vorbereiter über die zweite Welle. Nach Balleroberungen trug er die Kugel in die gegnerische Hälfte und bediente Lukas Hertz gleich mehrfach. Zwischenzeitlich lagen die Löwen mit 7:11 in Front. Leider verpasste die Reckenthäler-Sieben sich weiter abzusetzen, mehrmals scheiterte der Tabellenvierte frei am starken TV-Schlussmann Tobias Zelter. Mülheim zeigte Charakter und Willensstärke, kam über Zerwas wieder heran und konnte zur Halbzeit wieder auf 11:11 ausgleichen. Bis hierhin hatten die Zuschauer eine leidenschaftliche und extrem spannende Partie gesehen, das sollte sich im zweiten Durchgang bestätigen.

In der Pause sprach Wolfgang Reckenthäler seiner jungen Mannschaft viel Mut zu. Er führte nur minimale Korrekturen durch, ansonsten vertraute er seiner Startformation weiterhin. Man spürte, dass die Löwen nach knapp zwei Jahren ohne Derbysieg jetzt Blut geleckt hatten. In der Kabine knisterte es und die Mannschaft betrat hochmotiviert das Feld.

Nach Wiederanpfiff ging Mülheim zunächst in Führung, doch Vallendar glich schnell wieder aus. Die Führung des HVV blieb immer knapp bei ein bis zwei Toren, beide Kontrahenten schenkten sich nichts. Das Spiel war geprägt von starken Abwehrreihen und guten Torhütern auf beiden Seiten. Knapp 20 Minuten vor dem Ende konnte erneut der TV 05 mit 18:17 in Front gehen – es sollte allerdings die letzte Führung an diesem Abend bleiben. Denn ab sofort schlugen die Minuten des 18-jährigen Torben Waldgenbach im Dress der Löwen. Der A-Jugendliche der HSG Wetzlar feuerte aus dem Rückraum aus allen Rohren, Zelter im 05er-Gehäuse war häufig auf sich alleine gestellt. Immer weiter setzten sich die Löwen ab, beim Stand von 19:23 roch es schon nach der Vorentscheidung. Mehr als einmal hatte Vallendar die Möglichkeit, das Spiel frühzeitig zu entscheiden, doch beste Chancen wurden leichtfertig vergeben.

Knapp 8 Minuten vor dem Ende kam Mülheim erneut heran, es war ein Wechselbad der Gefühle für Spieler und Zuschauer. Vallendar jedoch blieb cool, trug lange Angriffe vor und agierte besonnen und konsequent in der Abwehr. Trotz Unterzahl blieb der HVV ohne Gegentreffer und vorne versetzte Waldgenbach dem TV 05 den Todesstoß, als er per Heber zum 26:29 Endstand einnetzte. Dass Oliver Lohner und Andreas Dahmen Sekunden vor Schluss aneinandergerieten, woraufhin Dahmen sowohl die rote, als auch die blaue Karte sah, ist nur als kleine Randnotiz zu vermerken.

Ansonsten sahen die knapp 800 Zuschauer eine hart umkämpfte aber absolut faire Partie. Mit diesem Sieg etabliert sich der HVV weiter in der Spitzengruppe der Liga und festigt den 4. Tabellenplatz. Nunmehr sechs Punkte dahinter steht der TV 05 Mülheim im Mittelfeld der RPS-Oberliga. Trainer Wolfgang Reckenthäler, vor der Begegnung als „Handball-Mammut“ bezeichnet, zeigte, dass diese keineswegs ausgestorben sind – er und sein Team befinden sich derzeit in absoluter Topform.

Am Samstag, 26.11.2016 um 18:00 Uhr ist Tabellennachbar HSG Worms zu Gast auf dem Mallendarer Berg. Die Aufstiegsaspiranten aus Rheinhessen liegen derzeit nur einen Punkt vor dem HVV, zuletzt unterlag das Team von Ex-Löwe Lucas Gerdon mit 23:29 gegen Spitzenreiter Dansenberg. Bei dieser Partie trifft die zweitbeste Abwehr der Liga (HVV) auf den zweitbesten Angriff (Worms) – Spannung ist also vorprogrammiert. Die Vallendarer wollen der HSG einen großen Kampf liefern und zu Hause weiterhin ohne Niederlage bleiben. Fans und Zuschauer dürfen sich also wieder auf eine packende Begegnung vor einem hoffentlich großen Publikum freuen.

Es spielten:

Für Vallendar: Burgard, S. Stein (beide im Tor), Hertz, Waldgenbach, Woods, Reckenthäler, Baldus, Lohner, Offermann, D. Stein, Meder, Jackmuth, Schleier, Graulich.

Für Mülheim: Zelter, Winkel (beide im Tor), Zerwas, Vogt, Helf, Nauroth, Schwenzer, Langen, Dahmen, Apel, Becker, Freimuth.

veröffentlicht am: 21.11.2016