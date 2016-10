HV Vallendar wirbelt die Liga weiter kräftig durcheinander

Einen echten Höhenflug erleben derzeit die Handballer des HV Vallendar in der RPS-Oberliga, gegen die SG Saulheim gewannen die Rheinländer am Ende knapp mit 26:25. Es war nunmehr der dritte Sieg in Serie und die Löwen festigen damit ihre Position in der Spitzengruppe der Liga.

Warum läuft es momentan so traumhaft beim HVV? Eine richtige Antwort konnte keiner so recht geben. Führungsspieler Tim Meder erklärt es sich folgendermaßen: „Wir haben einfach eine extrem gute Stimmung in der Mannschaft, das kann oft viel ausmachen. Wir haben in der Vorbereitung hart trainiert und uns weiterentwickelt. Unsere Abwehr ist ein Bollwerk und dann geht es mit Vollgas nach vorne. Zurzeit läuft es einfach gut, wir haben eine Menge Selbstvertrauen.“

So kann man wohl am besten beschreiben, was gerade in Vallendar passiert und auch das Auswärtsspiel in Rheinhessen war symbolisch dafür. Dabei fanden die Löwen nur schleppend in die Begegnung, die Gastgeber rannten vorweg und setzten sich direkt mit drei Toren ab. Und auch die Personaldecke war an diesem Samstag nur sehr dünn besetzt. Neben dem Langzeitverletzten Kalani Schmidt fehlten Linkshänder Stefan Baldus, Tin Orelj (Fingerbruch) und auch Youngster Torben Waldgenbach. Hilfe bekam man aus der eigenen 2. Mannschaft, Marvin Volk stand erstmals im Kader, um im Notfall einspringen zu können.

Nach dem frühen Rückstand fing sich der HVV allerdings schnell und drehte die Begegnung innerhalb von Minuten. Angeführt vom wieder mal überragenden Spielmacher Merlin Busse ging Vallendar in Front. Im Angriff bewiesen die Löwen Kreativität und stellten die behäbige Defensive der Hausherren vor große Probleme. Hinten hielt Kreisläufer Oliver Lohner die Deckung zusammen, dirigierte seine Nebenleute, verteidigte und blockte im Stile eines Oliver Roggisch. Oftmals waren die Würfe der SG leichte Beute für Löwen-Schlussmann Bastian Burgard, der dann direkte Gegenzüge einleitete. Vallendar setzte sich immer weiter ab, bis es schließlich 12:8 für den HVV stand. Saulheims Trainer Sommer nahm schon im ersten Durchgang zwei Auszeiten, doch das zeigte keine Wirkung. Die Löwen machten unbeirrt weiter und gingen mit einem Vorsprung von 5 Toren in die Halbzeit. (17:12)

Trainer Reckenthäler lobte sein Team für die konzentrierte Vorstellung und zeigte sich äußerst zufrieden. Im zweiten Durchgang wollte man weiter konsequent in der Chancenverwertung sein und das Tempo mit Bedacht variieren.

Nach dem Seitenwechsel waren die Rheinländer sofort hellwach und überrumpelten Saulheim immer wieder. Besonders Lukas Hertz war in Torlaune und zeigte sich enorm treffsicher aus dem Rückraum. Bis zur 50. Minute führten die Löwen teilweise mit 8 Toren, das Spiel schien entschieden. Doch fortan spielten sich die bis dahin souveränen Unparteiischen Zintel/Zintel in den Vordergrund. Sie verteilten gegen die Löwen eine Zeitstrafe nach der anderen und brachten die Mannschaft damit sichtlich aus dem Konzept. Es kam sogar so weit, dass plötzlich nur noch zwei Feldspieler beim HVV auf der Platte standen, nachdem Lohner, Hertz, Stein und auch Trainer Wolfgang Reckenthäler Zwei-Minuten-Strafen erhielten.

Das Publikum war am Rande eines Nervenzusammenbruchs und die SG-Verantwortlichen stellten gleich mehrere Ordner in den HVV-Block ab. Die knapp 20 mitgereisten Anhänger machten mehr Stimmung als die etwa 200 schläfrigen Saulheimer-Fans. Bemerkenswert zudem: Die SG Saulheim schaffte es über 60 Minuten nicht, einen eigenen Wischer zu finden, sodass sich der mitgereiste Löwen-Wischer Marco Lenßen den Mopp schnappte. Damit hatte die Begegnung noch mehr Heimspielcharakter für den HVV.

Die SG kam auf Grund der langen Überzahl wieder ins Spiel und kam bis auf einen Treffer heran. Doch der eingewechselte Kilian Graulich brachte Ruhe ins Spiel und nahm Zeit von der Uhr. 30 Sekunden vor dem Ende hielt Simon Stein einen freien Ball. Vorne nahm Merlin Busse den Ball in die Hand und versuchte die Zeit herunterzuspielen. Doch dann leistete sich Vallendar einen Ballverlust, Saulheim setzte zu einem letzten Gegenstoß an. Doch wieder war Busse zur Stelle und fing den Pass nach vorne ab. Schlussendlich retteten die Löwen einen knappen, aber hochverdienten 26:25-Sieg und nahmen zwei Punkte mit in die Heimat. Die Schiedsrichter verabschiedeten sich umgehend in die Kabine, die Löwen hingegen feierten ausgelassen ihren Sieg.

Nach diesem Erfolg steht der HV Vallendar weiterhin in der Spitzengruppe und bestätigt damit den positiven Trend der letzten Wochen. Die Gelegenheit, die nächsten Punkte einzufahren, haben die Löwen bereits am kommenden Freitag, 21.10.2016 in der Sporthalle auf dem Mallendarer Berg in Vallendar. Um 19:30 Uhr steigt das erste Derby der Saison gegen die HSG Kastellaun/Simmern. Die Hunsrücker spielen bislang über den Erwartungen und belegen den 7. Tabellenplatz. In der vergangenen Saison hagelte es für die HSG zwei knallharte Niederlagen gegen Vallendar, das wollen sie in diesem Jahr sicher wieder gut machen. Die Löwen sind gewarnt, möchten aber in den eigenen vier Wänden weiterhin ohne Niederlage bleiben.

Es spielten für den HVV: Burgard, S. Stein, Schenk (alle im Tor), Hertz (7), Busse (5), Lohner (5), Woods (4/2), Meder (3), D. Stein (1), Offermann (1), Graulich, Schleier, Volk.

veröffentlicht am: 17.10.2016