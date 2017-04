HV Vallendar – Vorfreude aufs Rheinland-Derby steigt

Am Freitagabend, 21.04.2017 um 20:00 Uhr kommt es endlich wieder zu dem Spiel, auf welches das ganze Handball-Rheinland jede Saison sehnsüchtig wartet: HV Vallendar gegen TV 05 Mülheim. Dieses Spiel steht nicht nur für Leidenschaft, Rivalität, hitzige Zweikämpfe und eine zum Bersten gefüllte Sporthalle, sondern vor allem für ganz großen Handballsport und besondere Abende.

Hier treffen die beiden besten Teams der Region aufeinander, was sie in der laufenden Saison schon des Öfteren unter Beweis stellen konnten. Einen Favoriten gibt es nie, dennoch hat der HVV wohl leichte Vorteile auf seiner Seite. Denn die Löwen spielen in dieser Spielzeit die beste Saison seit langem. In den letzten Jahren bewegte sich das Team von Wolfgang Reckenthäler immer kurz vor den Abstiegsrängen und verlor beinahe alle Derbys. Doch in dieser Runde ist alles anders. Vallendar steht derzeit auf dem 6. Tabellenplatz, hat bereits 32 Punkte gesammelt und schielt mit einem Auge nach oben. Mülheim belegt mit 26 Punkten Platz 10 und ist damit leicht hinter den Erwartungen zurückgeblieben.

Das Hinspiel im Mülheimer Schul- und Sportzentrum dominierte die Reckenthäler-Sieben und ging verdient mit 29:26 als Sieger vom Feld. Die Vallendarer können mit einem Sieg so etwas wie die Vormachtstellung im Rheinland erringen, ein großer Anreiz für Reckenthälers Löwen.

Vallendar ist und bleib eine kleine Wundertüte, denn die Gegner wissen oftmals nicht genau, in welcher Besetzung die Löwen auflaufen. So wird es wohl auch beim Derby sein. Reckenthäler: „Ich weiß oft erst eine Woche vorher, welche Spieler zur Verfügung stehen, so verhält es sich auch beim anstehenden Derby. Definitiv klar ist nur, dass Lukas Hertz nicht spielen wird. Auch zur Startaufstellung kann ich noch nichts sagen, das entscheide ich nach Bauchgefühl.“

Auf Seiten der Löwen baut man wie immer auf eine konsequente Abwehrarbeit. Die wichtigsten Spieler hierbei sind Dominik Stein und Kapitän Oliver Lohner. Stein zeigte sich zuletzt in bestechender Form und lieferte läuferisch und taktisch überragende Partien ab. Ein Grundstein von Vallendars Angriffsstärke wird eben in dieser Abwehr gelegt, denn eine der gefährlichsten Waffen der Löwen ist das Tempospiel nach Ballgewinnen. Hierfür sind vor allem die beiden Außen Tim Meder und Philipp Woods verantwortlich. Im geordneten Spiel liegt die Verantwortung auf den Schultern von Merlin Busse. Das Vallendarer Eigengewächs zählt zu den spielintelligentesten Akteuren der RPS-Oberliga, sein Job wird es sein, die Nebenmänner durch das Derby zu dirigieren.

Stefan Baldus weiß um die Besonderheiten eines Derbys bestens Bescheid: „In so einem Spiel gibt es nie einen Favoriten, es kommt nur auf die Tagesform an. Wir werden uns gut vorbereiten und alles andere wird sich zeigen. Mülheim steht etwas mehr unter Druck, die stehen momentan sechs Zähler hinter uns und wollen sicher nicht, dass es acht werden. Wir hingegen gehen ohne Druck ins Derby, wir haben eine komfortable Tabellensituation, alles was jetzt noch kommt ist Bonus.“

Ganz so locker wird es sein Team sicher nicht sehen, die Löwen wollen ihren frenetischen Fans endlich wieder einen Derby-Sieg in den eigenen vier Wänden liefern. Die Löwen erwarten eine ausverkaufte Sporthalle auf dem Mallendarer Berg, eine prickelnde Atmosphäre gibt es obendrein.

Anwurf auf dem Mallendarer Berg in Vallendar ist am Freitag, 21.04.2017 um 20:00 Uhr. Die Zuschauer werden gebeten, sich frühzeitig in der Halle einzufinden, um gute Plätz zu ergattern. Außerdem steht als zusätzliche Parkmöglichkeit der „Rote Platz“ direkt hinter der Halle zur Verfügung.

veröffentlicht am: 18.04.2017