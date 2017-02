HV Vallendar verpatzt den Start ins Jahr 2017

Die Handballer des HVV sind, nach einer überragenden Hinrunde, mit drei Niederlagen aus vier Spielen in das neue Kalenderjahr gestartet. Im Saarland bei der HSG Völklingen unterlagen die Rheinländer schlussendlich deutlich mit 23:17. Und das trotz der lautstarken Unterstützung von 50 frenetischen Fans, welche die Reise ins gut 200 km entfernte Völklingen in einem eigens angemieteten Bus angetreten hatten. Die Fans vom befreundeten SV Niederwerth verwandelten die Hermann-Neuberger-Sporthalle, zusammen mit dem Vallendarer Fan-Club, in einen wahren Hexenkessel und sorgten mit ihren Gesängen für eine Heimspiel-Atmosphäre.

Die Vorzeichen für die Begegnung waren von außen betrachtet optimal, bei dieser Kulisse sollte jeder Spieler bis in die Haarspitzen motiviert sein. Doch der Kader von Reckenthäler war an diesem Samstagabend erneut äußerst dünn besetzt. Dem erfahrenen Coach standen nur 8 Feldspieler zur Verfügung. Neben dem Langzeitverletzten Kalani Schmidt fehlten Kilian Graulich, Stefan Baldus und Torben Waldgenbach, zudem war Lukas Hertz mit Rückenproblemen stark angeschlagen. Auch auf Hilfe aus der 2. Mannschaft konnte man nicht bauen, da sich diese zeitgleich im Abstiegskampf der Verbandsliga mit der HSG Wittlich II duellierte und dieses Spiel auch souverän mit 30:21 gewinnen konnte.

Der Start in die Begegnung verlief extrem schwer für die Löwen, ganze sieben Minuten wartete der mitgereiste Anhang auf den ersten Treffer – ein Siebenmeter von Rechtsaußen Philipp Woods. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Hausherren bereits selbst 4 Treffer erzielt. Der HVV fand keinen Zugriff auf den wurfstarken Rückraum der HSG. Schlussmann Burgard war oft chancenlos, sodass er nach 12 Minuten die Reißleine zog und den Weg frei für Simon Stein machte. Im eigenen Ballbesitz agierten die Löwen oftmals zu statisch, immer wieder geriet man ins Zeitspiel. Oliver Lohner, der heute vermehrt im linken Rückraum auflief, rettete seine Mannen immer wieder mit seiner Wurfgewalt. Die Nummer 5 der in weiß auflaufenden Vallendarer wuchtete an diesem Abend insgesamt 6 Tore ins Gehäuse der Saarländer. Die Löwen bissen sich in die Partie und nutzten einige leichtfertige Fehler der HSG aus, um bis zur Halbzeit auf 10:11 zu verkürzen.

In der Kabine monierte Reckenthäler vor allem die Bewegungslosigkeit im Angriff. Die Kreuzbewegungen waren nicht raumgreifend und nicht schnell genug. Zu oft wurden Bälle einfach im Stand angenommen.

Den besseren Start in den zweiten Durchgang fand allerdings erneut der Gastgeber aus Völklingen. Tor um Tor zog der Tabellenneunte davon und setzte sich knapp 20 Minuten vor dem Ende der Begegnung vorentscheidend mit 5 Treffern ab. Beim HVV schwanden nun die sowieso schon niedrigen Kraftreserven. Auch die Einwechslung von Meder und Woods zeigte keine Wendung bringende Wirkung. Beim HVV hingen die Köpfe nun merklich nach unten, hatte man sich vor so vielen Fans doch wesentlich mehr vorgenommen. Doch bei den mitgereisten Fanatikern löste die drohende Niederlage keinen Stimmungsabbruch aus. Im Gegenteil, die Vallendarer und Niederwerther feierten ihre Mannschaft bis zur letzten Sekunde des Spiels. Nochmals ein riesiges Dankeschön an die Jungs vom SV Niederwerth! Ihr seid der Wahnsinn!

Am Ende stand eine verdiente 23:17-Niederlage auf der Anzeigetafel. Trotz der erneuten Pleite befindet sich der HV Vallendar weiter auf dem 6. Tabellenplatz, doch der Abstand zum Mittelfeld wird merklich kleiner und auch Rivale TV 05 Mülheim lauert vier Punkte hinter den Löwen.

Die Chance auf Wiedergutmachung bietet sich bereits am kommenden Samstag, 11.02.2017. Dann ist der direkte Tabellennachbar HSG Rhein-Nahe Bingen zu Gast in der Sporthalle auf dem Mallendarer Berg in Vallendar. Zuletzt konnten die Rheinhessen das Spitzenteam aus Dansenberg schlagen. Die Löwen sind also gewarnt und freuen sich auf einen tollen Handballabend im Löwenkäfig. Anwurf ist wie gewohnt um 18:00 Uhr.

Es spielten für den HVV: Burgard, S. Stein, Schenk (alle im Tor), Lohner (6), D. Stein (2), Hertz (2), Busse (2), Offermann (2), Woods (2/2), Meder (1), Schleier.

Quelle: HV Vallendar

veröffentlicht am: 06.02.2017