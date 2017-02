HV Vallendar unterliegt knapp in Saarpfalz

Es war das erwartet schwere Spiel für die Vallendarer Löwen, als man am späten Sonntagabend beim Tabellenzweiten VTZ Saarpfalz zu Gast war. Die Pfälzer haben sich nach einem eher durchwachsenen Saisonstart gefunden und sind mittlerweile Verfolger Nummer eins von Spitzenreiter Dansenberg. Außerdem wollten sich die Gastgeber für die schmerzliche 32:26-Niederlage aus dem Hinspiel revanchieren.

Wolfgang Reckenthäler konnte beinahe auf seinen kompletten Kader zurückgreifen, lediglich Stefan Baldus und Lukas Hertz waren nicht mit an Bord. Bei Hertz ist unter der Woche die ernüchternde Meldung eingetroffen, dass er sich einen Bandscheibenvorfall zugezogen hat. Damit ist für den bis dato besten Torschützen der Löwen die Saison wohl gelaufen.

Dennoch fand der HVV ordentlich in die Partie. Zwar setzte sich die VTZ erst mal ab, doch schnell fand Vallendar zu alter Stärke zurück. Die Angriffe wurden mit Tempo und Durchschlagskraft geführt, was vor allem an Youngster Torben Waldgenbach lag. Der zukünftige Drittliga-Spieler traf aus allen Lagen und bewies ein gutes Auge für seine Mitspieler. Auch die Einwechslung von Kilian Graulich nach gut 20 Minuten zeigte eine positive Wendung. Der WHU-Student ging entschlossen in die Zweikämpfe und kam so zu Torerfolgen. Zur Halbzeit glich der HVV wieder aus und witterte seine Chance.

In der Kabine lobte Coach Wolfgang Reckenthäler die Entschlossenheit seiner Truppe und das schnelle Spiel nach vorne. Lediglich eine bessere Chancenauswertung wünschte er sich für den zweiten Durchgang.

Nach dem Seitenwechsel blieben die Löwen zunächst am Drücker. Die Defensive stand äußerst stabil gegen den spielstarken Rückraum der Hausherren. Bastian Burgard hatte zwischen den Pfosten einen starken Abend erwischt und parierte eine Vielzahl der Distanzwürfe. Die Löwen setzten sich zwischenzeitlich sogar mit 4 Toren ab, doch dann formierte VTZ-Coach Grigic seine Sieben neu. Fortan agierte Saarpfalz mit einem siebten Feldspieler, da waren noch gut 15 Minuten auf der Uhr. Mit dieser taktischen Maßnahme kam der HVV überhaupt nicht zurecht, Tor und Tor holte Saarpfalz auf. Auch ein Treffer von Merlin Busse von der Mittellinie brachte die Gastgeber nicht aus dem Konzept. Die VTZ ging schließlich in Führung und gab diese bis zur Schlusssirene nicht mehr her. Vallendar probierte es selbst mit einem zusätzlichen Mann, doch das fruchtete nicht wirklich. Am Ende mussten sich die Löwen in einer umkämpften Partie mit 26:22 geschlagen geben.

Trotzdem lässt sich auf dieser Niederlage aufbauen und man kann viel Positives daraus gewinnen. Nach dem Karnevalswochenende kommt dann die SG Saulheim auf den Mallendarer Berg. Die angezählten Rheinhessen konnten zuletzt Dansenberg knapp besiegen und werden sicher mit viel Rückenwind in der Löwenhöhle auftreten. Anwurf am Samstag, 04.03.2017 ist wie immer um 18:00 Uhr.

Es spielten für den HVV: Burgard, S. Stein, Schenk (alle im Tor), Busse, Waldgenbach, Lohner, Graulich, Woods, Meder, D. Stein, Schleier, Offermann.

veröffentlicht am: 20.02.2017