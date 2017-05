HV Vallendar unterliegt im Rheinland-Derby

Am vergangenen Freitag kam es zur besten Uhrzeit zum Showdown der beiden besten Mannschaften in Handball-Rheinland. Zur Primetime um 20:00 Uhr empfingen die Vallendarer Löwen in der heimischen Sporthalle auf dem Mallendarer Berg den ewigen Rivalen von der anderen Rheinseite, den TV 05 Mülheim.

Die Rahmenbedingungen für eine weitere Auflage des Derbys hätten kaum besser sein können. Beide Teams befinden sich in komfortablen Tabellensituationen, der HVV auf Platz 6, der TV 05 unmittelbar dahinter auf Position 10. Daher erwartete die Zuschauer wohl ein Duell auf Augenhöhe und eine intensive Begegnung. Das Hinspiel konnte die Sieben von Wolfgang Reckenthäler mit 29:26 für sich entscheiden und auch an diesem Abend hatte der HVV wohl einen leichten Vorteil. Hinzu kam der Heimvorteil, welcher sich in der komplett ausverkauften Löwenhöhle widerspiegelte. Doch kam es, wie so oft im Handball, vollkommen anders als erwartet.

Schon das Einlaufen der beiden Kontrahenten bescherte Zuschauern und Spielern Gänsehaut. Unter lautem Jubel der mitgereisten Fans betrat der TV 05 Mülheim das Feld, direkt im Anschluss in Nebelschwaden und in ein Lichtermeer gehüllt, der HV Vallendar. Beide Trainer hatten den einen oder anderen Ausfall zu beklagen. Auf Seiten des TV war es vor allem Andreas Dahmen, der nach dem Hinspiel noch eine Sperre auf Grund einer Tätigkeit bekam, der Abwehrspezialist fehlte mit einem gebrochenen Daumen. Der HVV musste, wie zuletzt, auf Lukas Hertz verzichten, außerdem war Kilian Graulich studienbedingt verhindert. Dafür Griff Reckenthäler auf Torben Waldgenbach und Sohn Andreas zurück.

Die knapp 900 Zuschauer, welche sogar auf Stühlen und Bänken am Spielfeldrand saßen, erlebten eine bedächtige Anfangsphase. Beide Mannschaften tasteten sich zunächst ab und tänzelten wie zwei Boxer umeinander her. Nach knapp sechs Minuten stand es 2:2 unentschieden. Doch schnell wurde die Anfangsnervosität abgeschüttelt, jetzt ging das Derby richtig los. Das Spiel war geprägt von intensiven Zweikämpfen und starken Paraden der beiden Torhüter Bastian Burgard und Tobias Zelter. Nach knapp 15 Minuten war die Partie weiterhin ausgeglichen. Kurz danach fielen Vallendars Kapitän und Mülheims Philipp Schwenzer zu Boden, Lohner landete dabei unglücklich auf dem Bein des Mülheimer Kreisläufers. Die Partie für Schwänzer war beendet und er verließ, gestützt von Lohner, das Feld. Ihm sei an dieser Stelle eine schnelle Genesung gewünscht. Kurz danach wand sich ein HVV’ler auf dem Hallenboden, es war Tim Meder nach einem Zusammenprall mit Martin Langen. Auch für Meder war das Derby vorzeitig beendet und auch er bekam Hilfe vom Gegner in Person von Julian Vogt und Tobias Zelter. Bei aller Rivalität und Hitzigkeit stand doch die sportliche Fairness im Vordergrund, was sich durch die gesamte Partie zog. Vor allem nach der Verletzung von Schwenzer ging ein Ruck durch den TV 05. Denn fortan dominierten die Gäste das Spiel. Vallendar agierte im Angriff extrem statisch und kopflos. Die Löwen leisteten sich eine Vielzahl an vermeidbaren Fehler, sie produzierten Fehlabgaben und technische Fehler. Mülheim nutzte diese Fahrlässigkeiten gnadenlos aus und lief schnelle Gegenstöße, zumeist über ihren Top-Torjäger Max Zerwas. Hinzu kamen noch einige Zeitstrafen gegen die Hausherren, welche den TV zusätzlich stark machten. Wolfgang Reckenthäler sah sich gezwungen seinen Torhüter immer wieder vom Feld zu nehmen, um einen zusätzlichen Angreifer aufbieten zu können. Doch auch diese Situationen zeigten keine Wirkung. Das Resultat: Weitere Gegenzüge des TV, diesmal aufs freie Tor. Bis zur Halbzeit gerieten die Löwen immer weiter ins Hintertreffen, beim Pausenpfiff stand es 8:14 aus Sicht des HVV.

In der Kabine ließ Reckenthäler seine Mannschaft kurz verschnaufen, ehe er einige Probleme ansprach. Diese sah er vor allem im Angriff, wo man viel zu unkonzentriert agierte. Er forderte klare Spielstrukturen und mehr Laufspiel ohne Ball. Er erinnerte seine Mannen daran, dass man in der Vergangenheit immer wieder verloren geglaubte Spiele drehen konnte. Er wollte seine Mannschaft kämpfen sehen, um so noch den Hauch einer Chance gegen starke Gäste zu haben.

Doch auch in Halbzeit zwei nahm das Drama weiter seinen Lauf. Vallendar kam einfach nicht heran und verursachte weiter leichtfertige Fehler. Zwischen den Pfosten des TV lief Zelter nun zu Höchstform auf und vernagelte sein Gehäuse. Auf der anderen Seite war der eingewechselte Simon Stein oftmals machtlos gegen die gut herausgespielten Würfe der Mülheimer. Diese lösten über weite Strecken auf einen zweiten Kreisläufer auf, dadurch ergab sich viel Platz für Julian Vogt. Der Mittelmann bediente seine Nebenleute nach Belieben und vollstreckte an diesem Abend auch selbst fünf Mal. Erneut musste Reckenthäler seinen Schlussmann vom Feld nehmen und erneut offenbarte sein Team identische Schwächen wie im ersten Durchgang. Mülheims Lukas Freimuth deckte auf der vorgezogenen Abwehrposition und er machte seinen Job gut. Er brachte den Löwen-Angriff aus dem Tritt und provozierte Fehler. Nutznießer war einmal mehr Max Zerwas, der 12 Mal den Ball im gegnerischen Netz unterbrachte. Zehn Minuten vor dem Ende war das Spiel gelaufen. Der HVV bekam kein Bein auf den Boden und das Team von Hilmar Bjarnasson brachte den deutlichen Vorsprung sicher über die Zeit. Die Köpfe der Löwen waren nun vollends unten und man sehnte den Abpfiff nur so herbei. Gegen 21:30 war es dann amtlich, der HVV musste sich deutlich mit 30:20 geschlagen geben. Auf der einen Seite hängende Köpfe und pure Enttäuschung, auf der anderen Seite großer Jubel.

Für die Moral der Löwen war diese Niederlage Gift, dieses Derby hatte man sich komplett anders vorgestellt. Doch an der Tabellensituation hat sich glücklicherweise nichts geändert. Vallendar belegt weiterhin den 6. Tabellenplatz, weiterhin in engem Kontakt zum Fünften aus Worms, welche sich Spitzenreiter Dansenberg geschlagen geben mussten. Jedoch ist der TV Mülheim bei noch vier ausstehenden Spieltagen auf vier Punkte an den HVV herangekommen. Die Löwen sollten also noch den einen oder anderen Punkt einfahren, möchte man die jetzige Situation halten.

Die nächste große Gelegenheit bietet sich bereits am kommenden Samstag, 29.04.2017. Da ist Vallendar bei der HSG Worms um den Ex-Löwen Lucas Gerdon zu Gast. Mit einem Sieg würden beide Mannschaften die Plätze tauschen. Doch in der Woche heißt es für Wolfgang Reckenthäler wohl zunächst Aufbauarbeit zu leisten, seine Spieler haben wohl einige Wunden zu lecken.

Unterdessen befindet sich der Handballverein Vallendar in der heißen Phase bei der Wahl zum „Verein des Monats“. Bis zum 30. April können alle Personen unter www.vereinsleben.de/verein-des-monats einmal täglich für den HVV abstimmen. Gerne möchte der HV Vallendar den Wettbewerb gewinnen und den möglichen Gewinn der Jugendarbeit zugutekommen lassen. Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!

Es spielten:

HV Vallendar: Burgard, S. Stein, Schenk (alle im Tor), Lohner (4), Woods (5/3), Busse (3), Reckenthäler (3), Baldus (2), D. Stein (2), Waldgenbach (1), Offermann, Schleier, Meder.

TV 05 Mülheim: Zelter, Winkel (beide im Tor), Zerwas (12/5), Vogt (5), Becker (5), Schwenzer (2), Freimuth (2), Langen (2), Backes (1), Helf (1), Nauroth, Apel.

veröffentlicht am: 25.04.2017