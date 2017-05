HV Vallendar unterliegt beim Tabellennachbarn

Keine guten Vorzeichen für den HVV als man vergangenen Samstagabend beim direkten Tabellennachbarn HSG Worms antreten musste. Denn Trainer Wolfgang Reckenthäler stand einmal mehr nur ein Rumpfkader zur Verfügung. Neben Waldgenbach und Hertz fiel diesmal auch Linksaußen Tim Meder aus. Er laboriert noch an einem Bluterguss unter der Kniescheibe, resultierend aus dem Derby gegen Mülheim. Auch Kalani Schmidt und Stefan Baldus waren nicht mit an Bord. Im weiteren Spielverlauf hatte Physiotherapeut Alex Schmidt erneut alle Hände voll zu tun, doch dazu später mehr.

Glücklicherweise war Andreas Reckenthäler mit von der Partie und auch Kilian Graulich schaffte es pünktlich von einer beruflichen Verpflichtung zum Spielbeginn. Trotz der widrigen Umstände waren die Löwen motiviert bis in die Haarspitzen. Denn die HSG Worms war der direkte Tabellennachbar der Rheinländer. Bei einem Sieg der Vallendarer würden beide Mannschaften die Plätze tauschen.

Dies sah man auch sofort nach dem Anpfiff der Unparteiischen Junkes/Scholer, denn die Sieben von Wolfgang Reckenthäler fand gut in die Begegnung. Die Anfangsphase verlief ausgeglichen und keiner der Kontrahenten konnte sich absetzen. Trotzdem verpasste es der HVV mehrfach in Führung zu gehen. Denn durch eigene leichtfertige Fehler machte man die Hausherren unnötig stark. Vallendar leistete sich im eigenen Ballbesitz, wie schon in der Vorwoche, zu viele technische Fehler und Fehlpässe. Die daraus resultierenden Ballgewinne nutzte Worms zu schnellen Gegenzügen über ihren besten Torjäger Dennis Markert. Trotz der Ausfälle von Kai Zimmermann und Fabian Markert hatte HSG-Coach Gerd Zimmermann mehr Wechselmöglichkeiten, vor allem im Rückraum, zur Verfügung. Bei den Löwen mussten zeitweise Kreisläufer und Außenspieler auf den Halbpositionen ranklotzen. Nach gut 20 Minuten, beim Zwischenstand von 12:11, verließ Philipp Woods mit einer Platzwunde über dem Auge das Feld. Physio Alex Schmidt flickte ihn zusammen, sodass er zumindest im zweiten Durchgang einige Minuten spielen konnte. Woods wurde später am Abend noch genäht. Bis zum Pausenpfiff konnte sich Worms dann etwas weiter absetzen, sodass es beim Stand von 16:13 in die Kabine ging.

Reckenthäler zeigte sich durchaus zufrieden mit der Leistung seiner Mannen. Er forderte im Angriff mehr Konzentration und ein verbessertes Rückzugsverhalten, da man sich zu viele Tore durch Gegenstöße eingehandelt hatte.

Nach dem Seitenwechsel legten die Gastgeber, welche in der Kabine eine deutliche Ansprache von Zimmermann erhalten hatten, einen Gang zu. Vor allem Jakub Balaz zeigte starke Aktionen und traf nach Belieben und setzte seine Mitspieler in Szene. Vallendars Keeper Simon Stein war oft machtlos. Bei den Löwen kam immer mehr die Müdigkeit durch, geschuldet durch den kleinen Kader. Die HSG setzte sich nun weiter ab, begünstigt durch Unzulänglichkeiten der Gäste vom Rhein. Viel zu oft waren die Wormser einen Schritt schneller als die Löwen, die hinten dran hangen. Bei den Hausherren war mittlerweile auch Ex-Löwe Lucas Gerdon im Spiel, der aber, wie im Hinspiel, eher unauffällig blieb. Zehn Minuten vor Spielende wand sich dann Kapitän Oliver Lohner auf dem Boden, der nächste Einsatz für Alex Schmidt. Doch jegliche Behandlung war vergebens, für Lohner war das Spiel beendet. Eine genaue Diagnose folgt im Laufe der Woche. Wolfgang Reckenthäler standen jetzt nur noch sieben Feldspieler zur Verfügung, eine schier aussichtslose Lage. Trotzdem zeigten die Löwen Herz und kämpften weiter bis zur letzten Minute. Beim Schlusspfiff stand schließlich eine berechtigte-31:26 Niederlage auf der Anzeigetafel. Damit hat die HSG Worms ihren Vorsprung auf drei Zähler ausgebaut. Auch der TV 05 Mülheim, der deutlich gegen Nieder-Olm gewann, ist auf zwei Zähler herangerückt. Bei noch drei ausstehenden Partien in dieser Spielzeit muss das Tram von Wolfgang Reckenthäler noch einmal alle Kraftreserven mobilisieren, möchte man den 6. Tabellenplatz doch unbedingt halten.

Am kommenden Samstag, 06.05.2017 um 18:00 Uhr ist dann mit dem TV Bitburg der nächste Rheinland-Vertreter zu Gast auf dem Mallendarer Berg. Der TVB zählt zu den großen Überraschungen der laufenden Saison, denn die Bierstädter befinden sich auf Platz neun und damit weit entfernt von der Abstiegszone. Im Hinspiel unterlag der HVV überraschend deutlich, man hat also noch eine Rechnung zu begleichen.

Es spielten für den HVV: Burgard, S. Stein, Schenk (alle im Tor), Reckenthäler (6/1), Woods (6/3), Graulich (5), Offermann (3), Busse (2), D. Stein (2), Schleier (1), Lohner (1), Meder (n.e.), Schmidt (n.e.).

Quelle: HV Vallendar Presse

veröffentlicht am: 02.05.2017