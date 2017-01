HV Vallendar unterliegt beim Spitzenspiel in Budenheim

Was für ein Abend in der Waldsporthalle in Budenheim, nach großem Kampf mussten sich die Löwen mit 27:22 geschlagen geben. Dabei befand sich der HVV lange auf der Siegerstraße und hatte einen Punktgewinn in der eigenen Hand.

Wer hätte gedacht, dass der HVV in der laufenden Saison vor der DJK SF Budenheim stehen und zu einem echten Spitzenspiel nach Rheinhessen reisen würde. Im ersten Spiel der Rückrunde wollten die Löwen ihren positiven Trend halten und für eine weitere Überraschung sorgen. Die Mannen von Trainerveteran Wolfgang Reckenthäler waren sich aber bewusst, dass hier ein echter Brocken auf sie wartete. Die SF wollte sich ganz sicher für die peinliche 27:17-Niederlage vom ersten Spieltag revanchieren. Diese hatten die Rheinhessen während der gesamten Hinrunde wohl nicht richtig verarbeitet. Die Budenheimer, als einer der Top-Favoriten auf den Aufstieg in die Runde gestartet, zeigten bisher teilweise durchwachsene Leistungen und rangieren momentan „nur“ auf dem 6. Tabellenplatz. Auch an diesem Samstagabend stand dem Coach Thomas Gölzenlechner nur ein vergleichsweise kleiner Kader zur Verfügung. Reckenthäler hingegen konnte aus dem vollem Schöpfen, lediglich Torben Waldgenbach musste passen.

Der Spielbeginn verlief langsam und schleppend, beide Mannschaften tasteten sich zunächst etwas ab. Die Hausherren schüttelten die Nervosität aber schnell ab und verwandelten sicher durch ihren starken Rückraum. Die Absprachen in der Vallendarer Defensive passten noch nicht optimal, doch die Löwen bissen sich zurück in die Partie. Budenheim agierte hinten mit einer offensiven Abwehrformation, mit 2-Meter-Mann Becker auf der vorgezogenen Position. Sein großer Bewegungsradius machte es dem HVV zunächst schwer, die Spielzüge konsequent bis zum Ende zu spielen. Im weiteren Verlauf führte Dirigent Merlin Busse aber Korrekturen an der taktischen Ausrichtung seines Ensembles durch und überlistete die Budenheimer Abwehr ein ums andere Mal. Das Spiel, in der nur mäßig besuchten Waldsporthalle, entwickelte sich nun zu einem echten Kampf. Die Gastgeber schlossen phasenweise etwas unglücklich ab und die Rheinländer aus Vallendar nutzten routiniert die sich bietenden Chancen. In den letzten 10 Minuten des ersten Durchgangs schickte Reckenthäler einen siebten Feldspieler auf die Platte und diese Maßnahme verfehlte ihre Wirkung nicht. Bis zum Halbzeitpfiff erspielten sich die Roten einen 3-Tore-Vorsprung, 13:10 stand es beim Gang in die Kabine – mit etwas mehr Wurfglück wäre die Führung vielleicht auch etwas höher ausgefallen.

In der Kabine mahnte Wolfgang Reckenthäler sein Team zu höchster Konzentration. Man war sich bewusst, dass die Budenheimer wohl voller Tatendrang und mit Wut im Bauch aus der Kabine stürmen würden. Der HVV witterte eine echte Chance, noch nie konnte man Zählbares aus der Waldsporthalle mit nach Hause nehmen.

Und tatsächlich legte die SF los wie die Feuerwehr, angeführt von Hüne Phillip Becker legte die Gölzenlechner-Sieben einen 6:1-Lauf hin und ging postwendend mit 16:14 in Front. Plötzlich lag der HVV im Hintertreffen und rannte einem Rückstand hinterher. Doch genau solche Situationen lieben die Löwen und kennen sie aus der Vergangenheit nur allzu gut, aufgeben ist bekanntlich ein Fremdwort für das Team von Reckenthäler. Der HVV kämpfte wacker und mit allen Mitteln, dennoch machte sich der Kräfteverschleiß einer intensiv und hart geführten Begegnung nun langsam bemerkbar. Auf Seiten der Hausherren vernagelte Christian Kosel nun sein Gehäuse, lediglich bei Siebenmetern blieb er machtlos. HVV-Keeper Stein auf der anderen Seite, hatte wenig Chancen bei den strammen Würfen von Becker und Co. Erneut brachte der HVV einen zusätzlichen Mann, doch anders als in Halbzeit eins, nutzten die Löwen die Überzahl nicht aus. Zu viele unvorbereitete Würfe und technische Fehler leisteten sich die Rheinländer. Die SF nutzte die leichtfertigen Fehler eiskalt aus und traf gleich mehrfach ins leerstehende Vallendarer Tor. Budenheim brachte den Vorsprung nun sicher über die Zeit, am Ende stand eine 27:22-Niederlage auf der Anzeigetafel. Trotzdem befindet sich der HVV weiterhin auf dem 5. Tabellenplatz und damit in der Spitzengruppe der Liga. Der Abstand zu den beiden ersten Plätzen beträgt 4 bzw. 5 Punkte, womit man sich absolut in Schlagdistanz befindet.

In der Tat empfängt der HVV in einem weiteren Spitzenspiel die HF Illtal. Die Gäste stehen derzeit auf dem 3. Tabellenplatz, nur zwei Punkte vor den Löwen. Im Hinspiel mussten dich die Löwen nach großem Kampf denkbar knapp mit 23:20 geschlagen geben. Am Samstagabend, 28.01.2017 treffen um 18:00 Uhr zwei echte Abwehrbollwerke aufeinander. Dieses Spitzenspiel sollte sich kein Sportfan entgehen lassen, denn die Löwen wollen ihren Käfig auch gegen die „Zebras“ aus Illtal weiterhin sauber halten.

Es spielten für den HVV: Burgard (1), S. Stein, Schenk (alle im Tor), Hertz (6/1), Woods (6/5), Lohner (5), Meder (2), D. Stein (1), Offermann (1), Busse, Schleier, Baldus, Graulich.

veröffentlicht am: 23.01.2017