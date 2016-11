HV Vallendar ringt auch Worms nieder

Die Vallendarer Löwen sind in der RPS-Oberliga momentan einfach nicht zu stoppen. Am Samstagabend besiegte das Team von Wolfgang Reckenthäler die favorisierte HSG Worms mit 29:28 und bleibt in den eigenen vier Wänden weiterhin ungeschlagen. Der HVV überholte damit nicht nur die Gäste aus Rheinhessen in der Tabelle, sondern setzt sich weiterhin in der Spitzengruppe der Liga fest. In der, trotz des Vallendarer Weihnachtsmarktes, gut gefüllten Sporthalle auf dem Mallendarer Berg zeigte der HVV eine kämpferisch starke Leistung.

Der Sieg gegen die HSG Worms, in deren Reihen mit Lucas Gerdon ein Ex-Löwe stand, kann durchaus als kleine Sensation gewertet werden. Die Rheinhessen haben ihren Kader erheblich aufgestockt, sind auf allen Positionen doppelt besetzt und zählen daher auch zu den Mitfavoriten auf den Aufstieg. Vallendar hingegen gilt als die große Überraschung der Saison und das, obwohl die Vallendarer immer wieder personelle Rückschläge hinnehmen müssen. Merlin Busse und Kalani Schmidt fallen weiterhin aus, Tin Orelj hat die Löwen verlassen und Torben Waldgenbach stand ebenfalls nicht zur Verfügung. Hinzu kam ein stark angeschlagener Tim Meder und Rechtsaußen Philipp Woods wurde gar nicht eingesetzt, da er die komplette Woche krankheitsbedingt nicht trainieren konnte. Hilfe erhielten die Löwen erneut von Andreas Reckenthäler, der schon die letzten Partien auf der Mitte ausgeholfen hatte und das junge Team sicher dirigierte.

Hinein ins Spielgeschehen: Den besseren Start in das Spitzenspiel fanden zunächst die Gäste der HSG Worms. Durch einfache Aktionen brachten sie die Deckung des HVV in Verlegenheit und erzielte einfache Tore aus dem Rückraum und vom Kreis. Die Löwen leisteten sich zu viele Unkonzentriertheiten, was oftmals auch zu Siebenmetern führte. Diese wurden von Jochen Schloß auf Seiten der Gäste sicher verwandelt. Im gesamten Spiel landeten alle seine sieben Versuche sicher im Netz. Nach und nach fand Vallendar aber besser ins Spiel, vor allem Linkshänder Stefan Baldus zeigte sich nun treffsicher. Die Kreuzbewegungen waren raumgreifender als zu Beginn und so riss man immer wieder Lücken in die Defensive der Rheinhessen. Bis zur Halbzeit glichen die Hausherren das Spiel aus. 14:14 stand es beim Gang in die Kabine.

Dort forderte Reckenthäler bessere Absprachen im Innenblock und ein härteres Zweikampfverhalten. Zudem sollte das Gegenstoßspiel verbessert werden, um so zu leichten Torerfolgen zu kommen.

Nach Wiederanpfiff legte Vallendar los wie die Feuerwehr. Bastian Burgard im Tor der Gastgeber parierte glänzend und leitete schnelle Konter ein. Diese wurden vom derzeit überragend aufspielenden Lukas Hertz sicher verwertet. Tor um Tor setzten sich die Löwen gegen zunehmend frustrierte Rheinhessen ab. Nach 40 gespielten Minuten lag der HVV mit vier Treffern in Front. Gäste-Coach Zimmermann zog die Notbremse und nahm eine Auszeit. Er formierte seinen kompletten Rückraum neu und wechselte unter anderem den ehemaligen Vallendarer Gerdon aus, der an diesem Abend eher blass blieb. Doch auch dieses Time Out blieb zunächst ohne Erfolg, denn Vallendar hatte immer das richtige Ass im Ärmel. Egal ob Andreas Reckenthäler oder Kilian Graulich, beide Mittelmänner hatten immer passende Ideen auf Lager. Auch Christian Offermann traf an diesem Abend stark und nutze jede sich bietende Chance sicher. Gut acht Minuten vor dem Ende lag der HVV mit 26:21 in Front, dann zückte Reckenthäler die grüne Karte, um sein Team auf die Schlussminuten einzustellen. Im Anschluss verpassten es die Rheinländer gleich mehrmals, sich deutlicher abzusetzen. Worms zeigte Moral und kämpfte sich wieder heran, doch die Löwen hielten trotz schwindender Kräfte tapfer dagegen. Bei einem 2-Tore-Vorsprung kurz vor dem Ende der Partie mussten gleich zwei Löwen das Feld verlassen. Dominik Stein kassierte eine Zeitstrafe für ein Schieben in der Luft, Oliver Lohner musste wegen Meckern direkt hinterher. Für Lohner war es die dritte Zeitstrafe und er wurde vom lautstarken Publikum mit großem Applaus auf der Tribüne begrüßt. Trotz dieser doppelten Unterzahl und einer offensiven Manndeckung der Wormser, rettete Vallendar den Vorsprung ins Ziel und feierte einen hochverdienten 29:28-Heimsieg.

Damit überholte der HV Vallendar seine Gäste in der Tabelle und steht jetzt auf dem 3. Tabellenplatz. Die Löwen sind und bleiben das Überraschungsteam der Liga und haben sich zum echten Favoritenschreck entwickelt. Mittlerweile hat Vallendar bereits 18 Punkte auf dem Konto, in der vergangenen Spielzeit holte der HVV insgesamt 24 Punkte. Damit liegt man absolut im Soll und möchte bis zur Weihnachtspause noch den ein oder anderen Punkt sammeln.

Es spielten für den HVV: Burgard, S. Stein und Schenk (alle im Tor), Hertz (11/5), Baldus (6), Offermann (5), Lohner (2), Reckenthäler (2), Graulich (2), Meder (1), Schleier, D. Stein, Woods (n.e.).

Quelle: HV Vallendar

veröffentlicht am: 28.11.2016