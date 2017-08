HV Vallendar – Neuer Haupt- und Trikotsponsor für die Vallendarer Löwen

Nachdem sich die Koblenzer Brauerei aus der Zusammenarbeit mit dem HV Vallendar zurückgezogen hatte, begann bei den Verantwortlichen des HVV die Suche nach einem neuen Haupt- bzw. Trikotsponsor für die 1. Mannschaft. Da kam die Verpflichtung von Trainer Christoph Barthel gerade recht, denn er stellte den entscheidenden Kontakt her.

Nun kann der HVV voller Freude und Stolz verkünden, dass man mit PREMIUM CARS in Koblenz-Arenberg eben genau diesen neuen Partner gefunden hat! Ab sofort wird das Logo des Autohauses die Brust der Löwen zieren, Bandenwerbung in der Halle und auch einheitliche Sporttaschen sind in Planung.

In den Verhandlungen war man sich schnell einig, über die Rahmenbedingungen, die Gemeinsamkeiten und die Ziele der Zusammenarbeit. Dabei soll vor allem eine gemeinsame positive Außendarstellung im Vordergrund stehen, man möchte zusammenwachsen. Ein besonderes Argument hierbei war die große Präsenz der Löwen im medialen Umfeld, sei es Print oder die beliebten Social Media-Kanäle. Man möchte in allen Bereichen voneinander lernen und neue Wege erschließen.

Besonders im Fokus steht neben der Unterstützung der 1. Mannschaft in der RPS-Oberliga die Jugendarbeit des Vereins. Der sozialen Verantwortung innerhalb der Gesellschaft ist man sich im Autohaus sehr bewusst, möchte in diesem Thema unterstützen und helfen, wo es nur geht.

Initiator Christoph Barthel dazu: „Ich kenne Nina Oertel schon länger und als ich ihr diese Idee vorschlug war sie sofort begeistert. Bisher hat sich PREMIUM CARS im Sponsoring von Sportmannschaften zurückgehalten, doch unser Konzept stieß auf offene Ohren. Wir fanden direkt zueinander und haben unter dem Motto „Wir probieren das einfach mal“ gestartet. Ganz wichtig ist die gemeinsame soziale Verantwortung, welche beide Seiten absolut verkörpern.“

PREMIUM CARS und HV Vallendar: Mehr als nur Fahrzeuge und Handball!

PREMIUM CARS, das ist ein inhabergeführtes Familienunternehmen, welches Neu- und Gebrauchtwagen der Marken Volvo, Jaguar und Land Rover anbietet. Doch was genau verbindet die beiden Partner? Natürlich passen Sportler und schicke Fahrzeuge immer gut zueinander. Doch es ist mehr als nur der dröhnende Auspuff eines Sportwagens, mit der Stärke eines Torjägers oder das geschmeidige Dahingleiten eines SUV’s, im Stile eines echten Spielmachers. Genau wie der HV Vallendar, ist PREMIUM CARS regional angesiedelt, sieht seinen Markt vor Ort im Großraum Koblenz. Oberste Priorität hat für Geschäftsführerin Nina Oertel die persönliche und vollumfängliche Betreuung ihrer Kunden – genau wie bei den Löwen, die zu allen Fans und Zuschauen eine familiäre Beziehung pflegen. Wenn man in den liebevoll gestalteten Eingangsbereich von PREMIUM CARS kommt, wird man herzlich mit offenen Armen empfangen, hier steht der Kunde an erster Stelle und ist wirklich noch „König“. Auch unser neuer Hauptsponsor arbeitet mit einem jungen, dynamischen Team, die Hierarchien sind flach, jeder kennt jeden. Man setzt auch auf die Ausbildung von Nachwuchskräften, möchte Experten in den eigenen Reihen entwickeln und dann langfristig an das Unternehmen binden. Auch hier ein identisches Konzept, wie es der HVV verkörpert: Eine gute Betreuung der Jugendlichen, damit diese perspektivisch in den Herrenmannschaften spielen können.

PREMIUM CARS steht für Bodenständigkeit, man plant nachhaltig und langfristig. Eine kurze „Liaison“ mit dem HVV ist daher nicht vorgesehen, man möchte auf lange Sicht eine für beide Seiten fruchtbare Partnerschaft eingehen.

Auch der Sportliche Leiter Wolfgang Reckenthäler freut sich sehr: „Nach dem Rückzug der Koblenzer Brauerei standen wir doch vor einer großen Aufgabe. Gute Unterstützer zu finden ist schwer, es muss ja auch auf mehreren Ebenen zu unserem Verein passen. Ich bin mir sicher, dass PREMIUM CARS der ideale Partner ist. Die Unternehmensphilosophie und die unseres Vereins sind deckungsgleich. Wir freuen uns enorm über das Engagement und blicken gespannt in die Zukunft.“

Wenn PREMIUM CARS etwas anpackt, dann richtig. So wird das Logo nicht nur auf dem Trikot und in der Halle als Bandenwerbung zu sehen sein, sondern auch den Zuschauer soll etwas geboten werden. Daher werden bei allen Heimspielen mehrere Wagen aus den aktuellen Baureihen direkt vor dem Eingang zum Löwenkäfig stehen. Mit dabei wird immer auch ein Repräsentant des Koblenzer Autohauses sein und Fans und Zuschauer ganz ungezwungen über die neuesten Modelle und deren Raffinessen informieren. Auch hier unter dem Motto: Nah an den Menschen!

Zudem planen beide Seiten gemeinsame Events, doch auch dabei möchte man keine halben Sachen machen. Hier wird man sich zeitnah mit verschiedenen Ideen auseinandersetzen, um Fans, Zuschauern und Kunden ein tolles Erlebnis zu schenken.

Der HV Vallendar begrüßt PREMIUM CARS ganz herzlich in der Löwen-Familie!

Auf eine gute und langfristige Zusammenarbeit!

Für die neuesten Infos rund um unseren neuen Sponsor, besucht ihn doch auf deren Facebook-Seite: https://de-de.facebook.com/PremiumCarsKoblenz/

Oder klickt euch rein auf die Homepage und entdeckt eine Vielzahl an coolen Features: http://www.premium-cars-koblenz.de

Quelle: HV Vallendar

veröffentlicht am: 21.08.2017