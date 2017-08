HV Vallendar Hochklassig besetzter Lotto-Handball-Cup in Vallendar

Am kommenden Samstag, 05. August 2017 findet ab 14:00 Uhr der Lotto-Handball-Cup in der Sporthalle auf dem Mallendarer Berg in Vallendar statt.

Als Teilnehmer steht neben dem heimischen HV Vallendar auch der TV 05 Mülheim als Vertreter des Rheinlandes auf der Startliste. Ergänzt wird das Feld durch die beiden Drittligisten Longericher SC aus Köln und dem TV Hochdorf. Der Longericher SC belegte in der abgelaufenen Saison den 3. Tabellenplatz in der 3. Liga West, im Kader stehen mit Valentin Inzenhofer und Joshua Reuland zwei bekannte Gesichter aus dem Rheinland. Auch im Aufgebot des TV Hochdorf finden sich ebenfalls einige bekannte Namen wieder, dazu zählen Niklas Schwenzer, Marvin Gerdon (Bruder von Ex-Löwe Lucas Gerdon) und seit neuestem auch der frisch gebackenen Deutsche A-Jugend-Meister Torben Waldgenbach.

HVV-Coach Christoph Barthel: „Ein solches Turnier gab es in dieser Form bisher noch nicht im Rheinland, es ist an der Zeit damit zu beginnen. Für uns ist es eine tolle Möglichkeit, uns auf die neue Spielrunde vorzubereiten und mit anderen Mannschaften, auch aus höheren Ligen, zu messen. Besonders für die Handball-Fans der Region ist es ein super Event. So oft bekommt man nicht die Gelegenheit diese Mannschaften in Action zu beobachten. Wir freuen uns extrem auf den 05. August, das wird ein ganz besonderer Tag. Ein großer Dank geht natürlich an Lotto, die von unserer Idee sofort begeistert waren und direkt ihre Unterstützung zugesagt haben. Wir möchten hier auf lange Sicht ein Turnier aufbauen, auf welches sich viele Vereine im Zuge ihrer Saisonvorbereitung freuen, um sich untereinander zu messen.“

Beginn am Samstag, 05. August 2017 ist um 14:00 Uhr mit der Begegnung HV Vallendar gegen den Longericher SC. Das letzte Spiel des Tages wird um 19:00 Uhr angepfiffen – da kommt es zum Derby zwischen dem HVV und dem TV 05.

Der HV Vallendar, die Lotto GmbH und die Lotto Stiftung freuen sich schon jetzt auf zahlreiche Besucher und einen tollen Handball-Tag in der Sporthalle auf dem Mallendarer Berg in Vallendar!

Quelle: HV Vallendar

veröffentlicht am: 03.08.2017