HV Vallendar gewinnt Rheinland-Derby und steht weiterhin auf dem zweiten Tabellenplatz

Das erste Derby in einer Saison hat immer einen besonderen Charakter, auch wenn das Duell zwischen dem HV Vallendar und der HSG Kastellaun/Simmern eigentlich nur das „kleine“ Derby im Rheinland ist. Dennoch wurde die Begegnung mit großer Spannung erwartet, da beide Teams vor dem Spiel nur drei Punkte trennten. Vallendar war bekanntlich extrem erfolgreich in die Saison gestartet und befand sich vor der Partie auf dem zweiten Tabellenplatz. Doch auch die HSG konnte schon einige Erfolge verbuchen, so wurden beispielsweise Völklingen und Saulheim bezwungen. Auf Vallendarer Seite hatte Trainer Wolfgang Reckenthäler Personalsorgen, da neben Kalani Schmidt und Tin Orelj auch Spielmacher Merlin Busse mit einem Daumenbruch mehrere Wochen ausfallen wird. Lichtblick war jedoch das Mitwirken von Youngster Torben Waldgenbach und auch Thilo Scholz aus der 2. Mannschaft stand im Kader.

Es war dann auch eben jener Torben Waldgenbach, der die ersten drei Treffer der Gastgeber markierte, allesamt aus dem Rückraum. Der dynamische Junglöwe überzeugte mit großer Übersicht und vollendete tödlich aus der zweiten Reihe. Torben spielt in der A-Jugendbundesliga bei der HSG Wetzlar, trainiert mindestens einmal pro Woche bei den Vallendarer Löwen mit und läuft, wann immer es geht, in der RPS-Oberliga auf. Insgesamt trainiert der 18-jährige 5-6 Mal pro Woche, dass alles, während er auf dem Weg zum Abitur ist. Reckenthäler dazu: „Torben ist ein enormer Gewinn für unser Spiel, er bringt nochmal richtig Gefahr aus dem Rückraum. Wenn er weiter so hart trainiert, hat er eine rosige Zukunft vor sich und wir sind froh, dass er bei uns spielt.“

Doch Vallendar geriet trotzdem zunächst mit 3:4 in Rückstand, ehe man die Anfangsnervosität ablegte. Durch einen Zwischenspurt drehten die Löwen das Spiel und zogen auf 8:4 davon. Die Abwehr stand sicher und Kastellaun wurde zu einfachen Fehlern gezwungen. Lukas Hertz agierte auf der Position in der Mitte mit viel Ruhe und fand überlegte Spieleröffnungen, welche zu leichten Treffern führten. Im weiteren Verlauf des ersten Durchgangs leistete sich der Favorit allerdings einige leichte Ballverlust, welche die „Krokodile“ aus dem Hunsrück in schnelle Gegenstoßtore ummünzten. Aus diesem Grund kamen die Gäste bis zum Pausenpfiff auch wieder auf einen Treffer heran, 15:14 stand es zur Halbzeit.

In der Halbzeit mahnte Reckenthäler zu mehr Disziplin, damit die wiedererstarkten Gäste nicht in Führung gehen können. In einem Derby kann sich ein solches Erfolgsergebnis auch auf die zweite Halbzeit übertragen. Vor allem in der Abwehr wollte man fortan mehr 1:1-Situationen gewinnen.

In der Tat erwischten die Löwen einen glänzenden Start nach Wiederanpfiff. Die Defensive stand nun wie eine Mauer und der HVV konterte seine Gäste in der eigenen Halle gnadenlos aus. Kastellaun leistete sich nun einige Undiszipliniertheiten, schloss viel zu früh ab und kassierte gleich mehrere Zeitstrafen. Vallendar agierte routiniert in eigener Überzahl und erspielte sich klare Chancen. Der Vorsprung wuchs nun von Minute zu Minute weiter an und das, obwohl die Gäste ihrerseits etliche Siebenmeter zugesprochen bekamen. Knapp 10 Minuten vor dem Ende fing Kreisläufer Dominik Stein einen Pass ab, eilte nach vorne und vollendete zum 30:22, die Entscheidung war gefallen. Den Gästen gelang nur noch eine kleine Ergebniskorrektur, am Ende gingen die Löwen mit 32:26 als Sieger vom Platz.

Damit hatte Vallendar, zumindest über Nacht, die Tabellenführung inne und die mit 350 Zuschauern gut gefüllte Sporthalle auf dem Mallendarer Berg stand Kopf. Mit großer Leidenschaft und einer konsequenten Chancenauswertung gewann der HVV das erste Rheinland-Derby vollkommen verdient.

Matchwinner Torben Waldgenbach: „Wir hatten Mitte der ersten Halbzeit eine kleine Schwächephase, wo wir uns dumme Fehler erlaubt haben. Im zweiten Durchgang fanden wir aber wieder zu alter Stärke, haben aus einer stabilen Abwehr unsere Angriffe konzentriert zu Ende gespielt. Trotz der dünnen Personaldecke hatten wir den längeren Atem. Es macht riesigen Spaß bei den Herren zu spielen, im Gegensatz zur A-Jugend ist das Spiel viel körperbetonter, das gefällt mir sehr. Ich versuche der Mannschaft so gut wie es geht zu helfen, die Jungs sehen mich als vollwertiges Mitglied an, obwohl ich nicht bei jedem Training oder Spiel dabei bin. Ich spüre das Vertrauen von allen Seiten, das tut sehr gut und wir haben extrem viel Spaß.“

Kapitän Oliver Lohner: „Momentan haben wir einfach das nötige Selbstvertrauen, auch wenn das Spiel eng wird. Diese Situation hatten wir zur Halbzeit, aber das hat uns nicht irritiert. Die ersten 10 Minuten der zweiten Halbzeit waren spielentscheidend. Wir konnten unsere Chancen wieder nutzen, haben kaum was verworfen. Über Nacht sind wir an der Tabellenspitze, das wird sich sicher im Verlauf des Wochenendes wieder ändern, dennoch genießen wir den Moment in vollen Zügen.“

In der Tat hat der HVV die Tabellenführung mittlerweile wieder an die HSG Worms abgegeben, die gegen Bingen mit 30:21 triumphierte. Am kommenden Samstag, 29.10.2016 steht für die Löwen dann ein extrem schweres Auswärtsspiel bei der TuS KL-Dansenberg an. Dort ist man, trotz der aktuellen Tabellensituation, klarer Außenseiter und möchte den Meisterschaftsfavoriten gehörig ärgern.

Es spielten:

Für Vallendar: Burgard, S. Stein, Schenk (alle im Tor), Waldgenbach (10), Hertz (6), Woods (7/5), Lohner (3), Baldus (2), Meder (1), D. Stein (1), Offermann (1), Graulich (1), Schleier, Scholz.

Für Kastellaun/Simmern: Percin, Kölsch (beide im Tor), Faust (10/10), Kulovic (4), Spreda (3), Zigelis (5), Muliqui (2), Gilanyi (1), Bubalo (1), Link, Roeckendorf, Hess, Dämgen, Müller.

veröffentlicht am: 24.10.2016