HV Vallendar feiert Sieg zum Jahresabschluss

Mit nun 20 Punkten aus 14 Spielen überwintert der HVV auf Tabellenplatz vier – punktgleich mit den Zweit- und Drittplatzierten aus Saarpfalz und Illtal. In der bisherigen Saison kassierten die Löwen nur drei Niederlagen, gewannen satte neun Spiele und stehen in der Spitzengruppe der Liga. Die Vallendarer Handballer sind damit bisher sicher das Überraschungsteam der bisherigen Saison.

Am vergangenen Samstag stand das letzte Spiel in diesem Kalenderjahr auf dem Programm, unbedingt wollte der HVV auch weiterhin in eigener Halle ungeschlagen bleiben. Und tatsächlich machten die Löwen mit der TSG Friesenheim II kurzen Prozess und schickten die Gäste mit einer 30:23-Niederlage wieder in die Heimat. Damit stand einer ausgelassenen Weihnachtsfeier mit den Fans nichts mehr im Wege.

Die Favoriten vom Rhein fanden gut in die Partie und gingen schnell mit 3:0 in Führung. Dann erwachten die Gäste aus ihrem anfänglichen Winterschlaf und glichen beim 6:6 erstmals aus. Zu diesem Zeitpunkt hatten es die Löwen bereits mehrmals versäumt, sich deutlicher abzusetzen. Friesenheim kam immer wieder über Kreisanspiele zu Torerfolgen oder Siebenmetern. Doch im weiteren Verlauf des ersten Durchgangs stellte sich die HVV-Defensive besser darauf ein. Auch die Einwechslung von Youngster Torben Waldgenbach tat dem Vallendarer Spiel gut. Er brachte enorme Torgefahr aus dem Rückraum in das Angriffsspiel und bewies ein gutes Auge für seine Nebenmänner. Besonders Kreisläufer Oliver Lohner profitierte davon, er traf an diesem Abend insgesamt 7 Mal in die gegnerischen Maschen. Vallendar baute seinen Vorsprung bis zur Halbzeit aus, beim Stand von 17:12 ging es in die Kabine.

Dort forderte Trainer Wolfgang Reckenthäler die Konzentration weiterhin hoch zu halten. Man wusste um den Kampfgeist der jungen Eulen, die sich normalerweise zu keiner Zeit aufgeben. Den Vorsprung wollte man halten, um anschließend jedem Akteur Spielanteile zu verschaffen.

Vallendar machte da weiter, wo es aufgehört hatte und legte den Vorwärtsgang ein. Der kleine Kader der Pfälzer konnte mit dem hohen Tempo nicht mithalten. Spielmacher Merlin Busse ordnete den Angriff mit all seiner Routine und steuerte das Schiff sicher in Richtung Heimsieg. Die Löwen konnten sich beim 30:20 erstmals an diesem Abend einen zweistelligen Vorsprung erspielen. Großen Anteil daran hatte auch Torhüter Simon Stein, der sein Gehäuse über mehrere Minuten vernagelte und den Eulen damit auch die letzten Federn ausriss. Reckenthäler wechselte jetzt munter durch und gönnte auch seinen ganz jungen Akteuren Spielanteile. Dadurch konnte die TSG das Ergebnis noch etwas korrigieren und entging zumindest einer richtigen Klatsche, dieses Schicksal ereilte in dieser Saison ja schon mehreren Teams im Löwenkäfig.

Schlussendlich stand ein zu keiner Zeit gefährdeter 30:23-Sieg auf der Anzeigetafel und die Vallendarer feierten einen bisher grandiosen Saisonverlauf mit ihren fantastischen Fans.

Es spielten für den HVV: Burgard und S. Stein (beide im Tor), Lohner (7), Waldgenbach (7/1), Meder (5/4), Woods (4), Busse (2), Baldus (2), Hertz (1), Schleier (1), Graulich (1), Offermann, D. Stein, Reckenthäler.

Quelle: HV Vallendar

veröffentlicht am: 12.12.2016