HV Vallendar empfängt Völklingen

Nach einem spielfreien Wochenende steht den Vallendarer Löwen am kommenden Samstag, 27.01.2018 um 18:00 Uhr ein richtungsweisendes Spiel in der Oberliga RPS bevor. Zu Gast in der Sporthalle auf dem Mallendarer Berg in Vallendar ist die HSG Völklingen.

Das Team des HV Vallendar steht derzeit punktgleich mit den Gästen aus dem Saarland auf dem 12. Tabellenplatz und möchte diesen Platz unbedingt verteidigen. Bei dieser Aufgabe freuen sich die Vallendarer Handballer auf zahlreiche Unterstützung ihrer Fans.

Quelle: HV Vallendar

veröffentlicht am: 22.01.2018