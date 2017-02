HV Vallendar empfängt SG Saulheim

Die Vallendarer Löwen empfangen nach der Karnevalspause am kommenden Samstag, 04.03.2017 um 18.00 Uhr die SG Saulheim in der Sporthalle auf dem Mallendarer Berg in Vallendar. Saulheim konnte am vergangenen Spieltag überraschend den Tabellenführer aus Dansenberg besiegen und wird mit großem Selbstbewusstsein nach Vallendar reisen.

Die Jungs vom HVV mussten sich nach starker Leistung knapp dem Tabellenzweiten aus Saarpfalz geschlagen geben. Bis zum 18:18 in der 45. Minuten waren die Löwen mit dem Gastgeber auf Augenhöhe, doch in den letzten 15 Minuten zeigten die Pfälzer ihre ganze Klasse. Dennoch geht der HVV mit erhobenem Haupt aus dieser Partie und möchte im Heimspiel gegen die SG Saulheim zwei Punkte einfahren.

Im Anschluss an die Oberliga-Partie empfängt die 2. Mannschaft des HVV in der Verbandsliga Ost um 20.00 Uhr die GW Mendig. In den letzten Jahren war diese Begegnung immer von Spannung bis zur letzten Sekunde geprägt. Ein toller Handballabend ist angerichtet, kommt am Samstag auf den Mallendarer Berg und brüllt den HVV zum Sieg!

veröffentlicht am: 27.02.2017