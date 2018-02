HV Vallendar empfängt Bingen

Nach dem spielfreien Karnevalswochenende empfangen die Vallendarer Löwen am kommenden Samstag, 17.02.2018 die HSG Rhein-Nahe Bingen. Anpfiff ist um 18:00 Uhr in der Sporthalle auf dem Mallendarer Berg in Vallendar.

Der HV Vallendar geht gut vorbereitet in die Partie und möchte unbedingt den nächsten Heimsieg einfahren, um den Anschluss an das obere Tabellenmittelfeld zu halten. Doch die Gäste aus Bingen konnten 3 der letzten 4 Partien erfolgreich gestalten und werden mit Selbstvertrauen nach Vallendar reisen.

Der Handballverein Vallendar freut sich auf zahlreiche Unterstützung!

Quelle: HV Vallendar

veröffentlicht am: 13.02.2018