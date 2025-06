Limburgerhof (ots) – Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Frankenthal

(Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz

In der Nacht auf Donnerstag (26.06.2025, gegen 00:50 Uhr) kam es aus bislang ungeklärten Gründen zum Brand einer Garage in der Weinheimer Straße in Limburgerhof. Die Garage sowie die sich darin befindlichen Fahrzeuge und Gegenstände wurden vollständig zerstört. Durch das Feuer wurde außerdem das angrenzende Wohnhaus stark verrußt und ist aktuell nicht bewohnbar. Auch hierdurch entstand Sachschaden. Die Gesamtschadenshöhe wird ersten Ermittlungen zu Folge auf rund 380.000 Euro geschätzt.

Ein Bewohner zog sich leichte Verbrennungen sowie eine leichte Rauchgasintoxikation zu.

Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung liegen aktuell nicht vor. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen zur genauen Brandursache aufgenommen.