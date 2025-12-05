Essen: Die Motorsport-Messe Essen bot auch in diesem Jahr zahlreiche Attraktionen, doch ein besonderer Besuchermagnet war der Stand der Verkehrssicherheitskampagne „Tune It! Safe!“ in Halle 7. Dort präsentierte die Firma Fiege ihr neuestes Projekt: einen von ihnen veredelten Ford Mustang, der offiziell zu einem Steeda-Modell umgebaut wurde.

Am Stand traf ich auf Jörg und Jens Fiege, die sich spontan zu einem persönlichen Interview bereit erklärten.

Im Fokus stand das aktuelle Kampagnenfahrzeug, ein eindrucksvoll modifizierter Ford Mustang. Auf meine Frage, was genau an diesem Modell verändert wurde, erklärte Jörg Fiege:

„Das war ein Ford Mustang, meine Liebe. Mein Bruder Jens und ich führen ein Autohaus mit eigener Sportabteilung. Wir bauen viele Mustangs um und wir sind in Europa homologiert und bauen legale Fahrzeuge.“

Der Basiswagen war ein Ford Mustang GT. Nach dem Umbau durch Fiege ist daraus jedoch ein vollständig neues Fahrzeug entstanden:

„Es war ein Mustang GT. Jetzt ist es ein Steeda Q500. Und aus einem Dark Horse würden wir einen Steeda Q767 machen.“

Besonders interessant: Die Firma Fiege wurde offiziell angefragt, ob sie das diesjährige „Tune It! Safe!“-Kampagnenfahrzeug realisieren wolle. Eine anspruchsvolle Aufgabe, vordergründig aufgrund der strengen Geheimhaltung.

„Vier Monate lang durften wir absolut nichts veröffentlichen. Weder im Internet noch an einem anderen Ort. Und du kennst unser Autohaus, da geht konstant jemand ein und aus. Jeder hätte etwas sehen können. Aber unser Team hat zusammengehalten und alles lief perfekt.“

Trotz ihrer Spezialisierung auf Performance-Umbauten bleibt die Firma Fiege ein reguläres Autohaus, etwas, das Jörg Fiege mit einem Lächeln bestätigt. Sein Bruder Jens fügt hinzu:

„Jeder, der Mustang fährt, sollte sich das hier mal anschauen.“

Kurz vor Ende unseres Gesprächs stellte mir Jörg Fiege selbst eine Frage:

„Weißt du eigentlich, wo das Q herkommt?“

Seine Erklärung bringt die Philosophie der Steeda-Modelle auf den Punkt:

„Der Mach 1 Q 767 hat die 1000 km/h, umgerechnet in Meilen ergibt das die 767. Und das Q steht im Alphabet vor dem R für Race.“ Das Q symbolisiert also den Wolf im Schafspelz. Genau das ist er: hart, brutal, ehrlich. Ein Traum für jeden, der Mustang liebt und lebt.

Für Jörg Fiege ist ein Mustang weit mehr als ein Fahrzeug:

„Einen Mustang kannst du nicht nur sehen, du kannst ihn fühlen. Komm gerne mal vorbei, wir zeigen dir, was in deinem Auto steckt.“

Mit diesem eindrucksvollen Auftritt bestätigt die Firma Fiege einmal mehr ihren Ruf als eine der Top-Adressen für hochwertige Steeda-Umbauten in Europa – und als leidenschaftlicher Partner der Tuningszene.

Text und Foto. Rebekka Winter, Ring Race Shoot