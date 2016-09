Hochwertige Kosmetika gestohlen – Ladendiebin flüchtet mit Kastenwagen

Koblenz (ots) – Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen, die am gestrigen Abend (13. September 2016) einen Diebstahl in einem Drogeriemarkt in der Trierer Straße beobachteten.

Nachdem eine Kundin kurz vor Ladenschluss (21.00 Uhr) die Kasse passierte, löste der Alarm aus. Die Angestellten schöpften Verdacht, dass die Unbekannte Artikel aus dem Markt gestohlen haben könnte. Die etwa 50 – 55 Jahre alte, kräftige Frau mit lockigen blonden Haaren, wurde von den Kassiererinnen aufgefordert ihre Einkauftasche zu öffnen.

Hier konnte feststellt werden, dass sich in dieser mehrere nicht bezahlte Kosmetikartikel befanden. Daraufhin wurde die Frau aufgefordert bis zum Eintreffen der Polizei im Markt zu verbleiben. Die immer nervöser werdende Diebin nutzte einen günstigen Moment, lief mit einer weiteren Einkaufstüte unter dem Arm auf den Parkplatz und wollte in einen dort abgestellten kleinen Kastenwagen mit Koblenzer Kennzeichen steigen.

Eine Marktmitarbeiterin folgte ihr und hielt die Flüchtende fest. Diese wehrte sich, stieß die Angestellte von sich weg und fuhr unerkannt davon.

Hinweise zur flüchtigen Diebin nimmt die PI Koblenz 2 unter der Telefonnummer 0261/103-2911 oder per Mail: pikoblenz2@polizei.rlp.de entgegen.

veröffentlicht am: 14.09.2016