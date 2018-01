Hochwasserlage in Koblenz

Koblenz, den 23.Januar 2018 Uhrzeit: 12:00Uhr

Auf Grund der Niederschläge der vergangenen Tage und der eingetretenen Schneeschmelze in den Höhenlagen kommt es erneut zu einem Anstieg des Pegels in Koblenz. Zur Zeit geht man von einem Pegelstand von 6,90m am Donnerstagmorgen mit steigender Tendenz aus.

Durch den Aufbau des zweiten Teilabschnittes der mobilen Hochwasserschutzwand im Bereich Koblenz-Neuendorf zwischen ‚‚Jakobstraße‘‘ und ‚‚Am Ufer‘‘ erfolgt ein Schutz der dortigen Bürger bis zu einem Pegel von 7,20m vor Flusswasser. Durch die hohe Sättigung des Bodens kann es hier allerdings vermehrt zu aufsteigendem Grundwasser und zum Volllaufen von Gebäudeteilen unterhalb des Straßenniveaus kommen.

Im Bereich der Altstadt kommt es bereits heute zu Straßensperrungen im Bereich ‚‚Peter-Altmeier-Ufer‘‘ und den Parkplätzen am Deutschen Eck. Wir bitten die Anwohner, ihre Fahrzeuge aus dem betroffenen Bereich zu entfernen.

Quelle: Amt für Brand- und Katastrophenschutz

veröffentlicht am: 23.01.2018