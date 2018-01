Hochwasserlage entspannt sich über das Wochenende

Scheitelwelle wird in den frühen Abendstunden erwartet. Koblenz. Nachdem die Pegelstände an der Mosel stagnieren wächst der Wasserstand am Pegel Koblenz nur noch sehr langsam. Die Hochwasserschutzwand in den Stadtteilen Wallersheim, Neuendorf und Lützel ist vollständig aufgebaut und hält das Rheinwasser von den Häusern ab.

Im Stadtteil Kesselheim wurden vereinzelt Stege durch die Freiwillige Feuerwehr gebaut. Die Scheitelwelle wird Koblenz gegen Abend in einer Höhe von 680 cm bis 690 cm erreichen. Es ist mit länger anhaltend hohen Wasserständen zu rechnen. Aus diesem Grund werden die Hochwasserschutzmaßnahmen der Feuerwehr Koblenz über das Wochenende aufrechterhalten.

Das Bürgertelefon ist nur noch am Freitag geschaltet.

Quele: Amt für Brand- und Katastrophenschutz

veröffentlicht am: 26.01.2018