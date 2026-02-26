Das Hochwasser der vergangenen Tage geht derzeit zurück. Als Folge der hohen Wasserstände zuletzt wurde am Mittwoch am Peter-Altmeier-Ufer ein erster Schaden festgestellt, der sich im Bereich unterhalb der Europabrücke befindet. Das Moselhochwasser hat hier dafür gesorgt, dass die Uferbefestigung beschädigt wurde. Hierdurch wurde der Gehweg auf einem rund fünf Meter langen Teilstück unterspült, so dass dieser eingefallen und nicht mehr passierbar ist.

Die Stadtverwaltung Koblenz hat in einer ersten Sofortmaßnahme die Stelle von innen mit Sandsäcken abgedichtet, um ein weiteres Abrutschen des Untergrundes und damit verbundenes Einbrechen des Pflasters zu verhindern. Zudem wurde die Gefahrenstelle abgesperrt und ein provisorischer Notgehweg auf der Straße eingerichtet, der entsprechend abgesichert ist. Die Stadtverwaltung Koblenz bittet alle Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer in diesem Bereich um besondere Vorsicht sowie gegenseitige Rücksichtnahme. Die Behebung des Schadens ist derzeit in der weiteren Abklärung, da zuvor unter anderem der Wasserstand der Mosel weiter absinken und die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung, in deren Zuständigkeit die Uferbefestigung liegt, eingebunden werden muss.

