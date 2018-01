Hochwasser steigt weiter

Koblenz, 25.01.2018 , Uhrzeit: 12:00Uhr

Am gesamten Mittelrhein kommt es weiterhin zu steigenden Wasserständen. Die Scheitelwerte werden hier im Laufe des Freitags erwartet. Die Mosel steigt bei erwarteten Niederschlägen wieder an.

Am Pegel Koblenz wird ein Pegel von ca.7,05m in der Nacht von Freitag auf Samstag erwartet. Auf Grund der Niederschläge im Moseleinzugsgebiet kann für den Pegel Koblenz jedoch noch keine Entwarnung gegeben werden. Für betroffene Bürger liegen im Rheinhafen bei der Firma Zieglowski Sandsäcke bereit, die dort kostenfrei abgeholt werden können. Ab Freitagmorgen 08:00Uhr wird unter der Telefonnummer 0261-40404-8000 ein Bürgertelefon geschaltet. Wir bitten die Koblenzer Bürger nur in dringenden Fällen anzurufen.

Der dritte Abschnitt der Hochwasserschutzwand wird im Laufe des Tages durch die Feuerwehr und die städtischen Ämter aufgebaut. In Kesselheim und Pfaffendorf erfolgte bereits der Bau von notwendigen Stegen.

Die bereits bestehenden Sperrungen im Bereich des Peter-Altmeier-Ufer und den Parkplätzen am Deutschen Eck gelten weiterhin.

Wir bitten alle Betroffene die geltenden Halte- und Parkverbote einzuhalten, damit notwendige Kontrollfahrten entlang der Hochwasserschutzwand unbehindert stattfinden können. Des Weiteren wird der Bereich zwischen Kastorkirche und dem Deutschen Kaiser gesperrt.

Quelle: Amt für Brand- und Katastrophenschutz

veröffentlicht am: 25.01.2018