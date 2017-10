Herbstvergnügen und Drachenfest

29.10.2017, Festung Ehrenbreitstein und Festungspark, Herbstvergnügen und Drachenfest

Die Koblenzer Gartenkultur lädt am Sonntag, den 29. Oktober 2017, zu einem abwechslungsreichen Herbstvergnügen und Drachenfest für die ganze Familie ein. Mit dieser Veranstaltung endet die Gartenkultur-Saison 2017.

Herbstvergnügen in der Festung Ehrenbreitstein

In der Felsentorwache der Festung Ehrenbreitstein öffnet die Kulturpädagogik ihre Herbst-Werkstatt, in der Bastelspaß für Groß und Klein geboten wird. Der Lichthof der Langen Linie verwandelt sich in einen Genuss-Marktplatz, auf dem regionale Produkte und saisonale Köstlichkeiten verführerisch duften. Darüber hinaus bietet das Haus des Genusses neben einer Ausstechplätzchen-Bäckerei auch wieder Kostproben aus dem WeinReich Rheinland-Pfalz an. In den Ausstellungen finden spezielle Themenführungen statt und in der Cowboy & Indianer -Ausstellung warten faszinierende Exponate, eine Foto-Aktion mit der Pferdeattrappe Mr. McLucky und Indianische Glücks- und Geschicklichkeitsspiele auf kleine und große Besucherinnen und Besucher. Die Museumspädagogik lädt zudem in den Hands on-Erlebnisbereich sowie zum kreativen Basteln ein. Mit preußischem Schneid und in historischen Uniformen versetzt das Regiment Nr. 9 der Preußischen Fußartillerie die Festungsgäste in die Erbauungszeit der heutigen Anlage. Der Verein der Koblenzer Gästeführer lässt bei seiner öffentlichen Festungsführung Geschichte an Originalschauplätzen lebendig werden. „Der ewige Soldat“ lädt auf eine gemeinsame Reise durch die spannende Vergangenheit der Festung ein.

Programm Herbstvergnügen (10.00 bis 18.00 Uhr, Festung Ehrenbreitstein)

10-16 Uhr Preußisches Fußartillerie-Regiment Nr. 9 (Wache/Poterne)*

10-18 Uhr Regionaler Genussmarkt (Lange Linie/ Lichthof)*

11 Uhr Öffentliche Festungsführung (Treffpunkt: Entréegebäude)

11-17 Uhr „Igel, Blätter und Kastanien“ Ausstechplätzchen-Bäckerei (Haus des Genusses)*

11-17 Uhr Herbstlicher Bastelspaß für Groß und Klein (Felsentorwache)*

11-17 Uhr „Geschichte (an-)fassen!“ Hand on-Erlebnisbereich (Haus der Archäologie)*

11-17 Uhr „Na dann, viel Glück!“ Indianische Glücks- und Geschicklichkeitsspiele (Haus der Kulturgeschichte, Cowboy & Indianer)*

11-17 Uhr „Bitte recht freundlich“ Foto-Aktion mit der Pferdeattrappe Mr. McLucky (Haus der Kulturgeschichte, Cowboy & Indianer)*

11-17 Uhr „Der Schatz im Silbersee“ Goldbarren-Bastelwerkstatt(Haus der Kulturgeschichte, Cowboy & Indianer)*

12 + 14 Uhr Der ewige Soldat (Bühnenkurzfassung, Oberer Schlosshof)*

12-17 Uhr Kostproben aus dem WeinReich Rheinland-Pfalz (Haus des Genusses/ Vinothek)

15 Uhr „Ohne Jeans, Handy und Pommes frites“ (Führung, Haus der Archäologie)*

* Im Eintrittspreis enthalten.

Drachenfest im Festungspark – ein Vergnügen für große und kleine Drachenfans!

Der Festungspark ist zu jeder Jahreszeit schön – auch im Herbst, wenn die Blätter der Bäume am Rand des Parks in herbstlichen Tönen leuchten. Herbstzeit ist auch Drachenzeit: Beim großen Drachenfest steht das Fliegen mit dem eigenen Drachen im Vordergrund – wer keinen Drachen dabei hat, kann sich vor Ort einen Trapezoid-Drachen oder einen Deko-Papierdrachen bauen und auch käuflich erwerben. Es sind auch Profis geladen, die ihre Künste mit Lenk-, Kunst- und Großdrachen zeigen. Die Kreativangebote des „Kreativen Grüns“ bieten für jedes Alter das passende Bastelangebot. Die Seilbahn Koblenz hat sich für die Kinder mit einem Luftballon Weitflug-Wettbewerb wieder etwas Besonderes einfallen lassen. Die Seilbahn lädt alle Kinder herzlich dazu ein. Die BUGA-Freunde-Koblenz präsentieren in Kooperation mit der Rhein-Zeitung letztmalig das längste Bild von Koblenz (93m) mit 1.200 Fotos des BUGA Sommers 2011 und informieren über ihre Tätigkeiten und Projekte. Eine Maschinenvorführung der Stadtgärtnerei, Tape Art und XXL Spiele der Jugendkunstwerkstatt Koblenz, ein Kinderschminkangebot und Seifenblasenkunst runden das Programm ab. Den ganzen Tag über kann man auf dem Festungspark auch den Heißluftballon der Firma Rheinland-Propan bewundern. Als besonderes Highlight wird dieser um 15 Uhr abfahren.

„Der kleine Drache Kokosnuss“ lässt die Herzen schmelzen. Feuer zu speien braucht er dazu nicht. Dafür wird er überall eine extra große Portion Fröhlichkeit versprühen. Und für ein besonders schönes Bild spreizt er auch schon einmal seine winzigen Drachenflügel. Kleine und große Fans können sich dem nicht entziehen. Wenn Kokosnuss mit Übermut hüpft und springt dann machen alle mit.

Auf meterhohen Stelzen, mit einem phantastischen Flugapparat ausgerüstet, geht der „TRAUMFLIEGER“ des HELMNOT THEATERs auf Flugreise quer durch das staunende Publikum. Der sportliche Doppeldecker entfaltet seine Schwingen, fesselt die Blicke durch seine Größe und den Erfindergeist, der sein Flugobjekt einzigartig werden ließ. Detailverliebt in der Nähe, anmutig aus der Ferne, überrascht der „Traumflieger“ mit Charme und Witz sowie mit akrobatischen “Flugfähigkeiten” auf Stelzen.

Der Besuch des Drachenfestes im Festungspark ist kostenfrei. Mit der Seilbahn Koblenz schweben die Besucher spektakulär über den Rhein zum Drachenfest und mit der Kombikarte Seilbahn und Festung ins Herbstvergnügen. Kinder (7 Jahre bis einschl. 17 Jahre), die zum Drachenfest mit einem Drachen an die Kassen der Koblenzer Seilbahn kommen, fahren an diesem Tag kostenlos! (Kinder bis einschl. 6 Jahren fahren immer kostenlos.)

Programm Drachenfest (10.00 bis 16.00 Uhr, Festungspark)

Freies Fliegen/ Flugvorführungen

Lasst eure Drachen steigen und bewundert die Formationsflüge der Profiflieger.

Heißluftballon

Rheinland-Propan lädt zum Einsteigen ein.

„Längstes Bild von Koblenz“

Die BUGA-Freunde Koblenz präsentieren in Kooperation mit der Rhein-Zeitung letztmalig das längste Bild von Koblenz (93m) mit 1.200 Fotos des BUGA-Sommers 2011.

Luftballon-Weitflug-Wettbewerb

Die Seilbahn Koblenz lädt alle Kinder zur Teilnahme ein.

„Kreatives Grün“

Bastelangebot für jede Altersklasse.

Maschinenvorführung

Mitarbeiter der Stadtgärtnerei präsentieren Großmaschinen.

JuKuWe – Tape Art/ XXL Spiele

Gestaltet mit Klebestreifen auf einer Bauzaunwand eure Drachenwelt oder testet euer Können an den XXL-Spiele.

Drachenbaukurs

Kinder ab 4 Jahre können einfache Trapezoid-Drachen selbst bauen und auch bei wenig Wind fliegen lassen.

Spielmobil

Neben dem Spieleangebot kann am Stand des Jugendamtes auch gebastelt werden.

Kinderschminken/ Glittertattoo

Seifenblasenkunst

Tipp für alle, die mit der Seilbahn schweben möchten: In der Kombi-Familienkarte für 17,90 € / 29,00€ ist sowohl der Festungseintritt als auch die Hin- und Rückfahrt mit der Seilbahn enthalten!

Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Im Festungspark bietet das Café Hahn

Speisen und Getränke an – oder nutzen Sie die Genüsse des Herbstvergnügens in der Festung Ehrenbreitstein.

Vorschau: Die Saison der Koblenzer Gartenkultur in 2018 wird am 01. Mai im Schlosspark unter anderem mit einem großen Gartenmarkt eröffnet.

Termin: Sonntag, 29.10.2017

Veranstaltungszeiten: Drachenfest: 10.00 – 16.00 Uhr

Herbstvergnügen: 10.00-18.00 Uhr

Betriebszeiten Seilbahn: 9.30-19.00 Uhr

Eintritt: Drachenfest/ Festungspark: kostenfrei

Herbstvergnügen/ Festung Ehrenbreitstein: Erwachsene 7,00 €, ermäßigt 6,00 € / Schüler, Studenten, Auszubildende 4,50 € /Kinder (7 bis einschl. 17 Jahre) 3,50 € / Familienkarte: 8,50 € /15,00 €

Info: www.koblenzer-gartenkultur.de www.tor-zum-welterbe.de

Örtlicher Veranstalter Drachenfest: Koblenzer Gartenkultur: Stadt Koblenz und Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz in Kooperation mit Freunde der Bundesgartenschau Koblenz 2011 e.V.

Örtlicher Veranstalter Herbstvergnügen: Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 09.10.2017