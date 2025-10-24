Der November steht in der Sayner Hütte ganz im Zeichen der Konzertreihe „Herbsttöne“, die am Sonntag, 09.11.2025, um 17:00 Uhr, mit dem Johannes Dicke Trio startet. In Erinnerung an den 2021 verstorbenen Jazzpianisten, DJ und Musikproduzenten Johannes Dicke wird die bereits 2019 aufgenommene Johannes Dicke Trio – CD „Above“ in der Sayner Hütte präsentiert. Die beiden Partner von Johannes Dicke, Alex Sauerländer am Schlagzeug und Guido Schwab am Bass haben es sich zur Aufgabe gemacht, die CD zur Veröffentlichung posthum im Livekonzert zum Klingen zu bringen. Hierfür konnten sie Wolfram Schmitz als Jazzpianisten gewinnen.

Anlässlich des Volkstrauertags präsentiert die Sayner Hütte am Sonntag, 16.11.2025, um 17:00 Uhr, die Konzertinszenierung „Frieden ist ein zarter Klang – weltmusikalische Metaphern für eine fragile Welt“ in zwei Szenen, Lebensmelodien und Kommusikation von Matthias Frey (Flügel, Gong), Evelyn Huber (Harfe), Rageed William (Nay, Duduk), Tilmann Höhn (Gitarren) und Christopher Herrmann (Violoncello) unter der musikalischen Leitung von Matthias Frey.

Der Weltmusiker, Filmmusikkomponist und Pianist Matthias Frey ist eine musikalische Ausnahmeerscheinung. Seine Kompositionen und der verblüffende Klangreichtum des präparierten Konzertflügels, den er auch wie ein Saiteninstrument spielt, verklanglichen seine Dialogfreude mit anderen Kulturkreisen. Der Spiegel” beschreibt seine Musik als „Mischung aus zeitgenössischer, tonaler Musik, Jazz und folkloristischen Elementen – eine faszinierende Kammermusik!“

Der Eintritt zu diesen besonderen Konzerten beträgt 12,00 €. Die Tickets sind erhältlich über das Besucherzentrum der Sayner Hütte info@saynerhuette.org oder über Ticket Regional.

Weitere Infos www.saynerhuette.org