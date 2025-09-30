Die Neuwieder Markttage am Wochenende, 11. und 12. Oktober, verwandeln die Innenstadt in ein farbenfrohes Erlebnis voller herbstlicher Genüsse, Handwerk und stimmungsvoller Dekoration. Mitten im Herzen des Geschehens lädt auch das Team der Tourist-Information in der Marktstraße 59 zum Stöbern ein – und hat sich für dieses Wochenende ein besonderes Angebot einfallen lassen.

Exklusiv während der Markttage gibt es dort die Rot- und Weißweingläser mit Neuwied-Motiv zum reduzierten Aktionspreis sowie – ganz neu eingetroffen – Bier- und Schnapsgläser in gleicher Optik. Bedruckt in edlem Ätzweiß mit Rheinbrücke und Pegelturm, den Wahrzeichen der Stadt, sind die Gläser ein stilvolles Souvenir oder Geschenk. Sie passen zur herbstlichen Weinkultur, die auch auf dem Markt im gemütlichen Weindorf gefeiert wird. Neben den Gläsern bietet die Tourist-Information eine große Auswahl weiterer Produkte: Tassen, Schneidebretter, Büroartikel, Accessoires und – falls das Herbstwetter einmal umschlägt – auch praktische Schirme im Deichstadt-Design.

Ein Ausflug in die Innenstadt lohnt sich doppelt: Während draußen bunte Marktstände, das historische Heerlager der Wiedischen Grenadiere der Neuwieder Ehrengarde, Bastelaktionen für Kinder und die Automobilausstellung für Abwechslung sorgen, finden Besucherinnen und Besucher in der Tourist-Information das passende Erinnerungsstück zum Mitnehmen. Die Marktstände haben am Samstag, 11. Oktober, von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag, 12. Oktober, von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Am verkaufsoffenen Sonntag lädt zudem der lokale Handel von 13 bis 18 Uhr zum Bummeln ein.