Herbstgeschichte vom kleinen Wassermann in der StadtBibliothek Koblenz

Das Bibliotheksteam und Ada Fürstenau heißen am Donnerstag, 2. November 2017, alle Kinder im Alter von vier bis acht Jahren zur wöchentlichen Vorlesestunde in der StadtBibliothek im Forum Confluentes willkommen.

Auf dem Programm steht eine Geschichte des Kinderbuchklassikers „Der kleine Wassermann“. Die Tage werden kürzer und am Mühlenweiher wird es Herbst. Alle Tiere sind damit beschäftigt, sich auf den kalten Winter vorzubereiten. Nur der kleine Wassermann hat andere Pläne, denn er möchte wie die Kinder im Dorf in den Herbstferien verreisen. Darum begibt er sich allein auf eine Reise mit seinem Floß.

Wie die Geschichte weitergeht, erfährt man ab 16.00 Uhr. Anschließend kann gemalt werden. Die Dauer der Veranstaltung beträgt ca. eine Stunde.

Treffpunkt ist das 4. OG der StadtBibliothek am Zentralplatz. Die Teilnahme ist kostenlos.

Um Voranmeldung unter Tel. 0261 /129 2624 wird gebeten. Weitere Informationen gibt es auch im Internet unter www.stb.koblenz.de.

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 27.10.2017