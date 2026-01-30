Naturpark Rhein-Westerwald veröffentlicht innovatives Mitmachheft für Grundschulkinder der 3. und 4. Klassen

Kreis Neuwied. Die eigene Heimat auf neuen Wegen zu entdecken – dazu lädt das neue Mitmachheft des Naturparks Rhein-Westerwald die Kinder im Landkreis Neuwied ein. Vorgestellt wurde das Mitmachheft Ende Januar vom Arbeitsausschuss und der Geschäftsführerin des Naturparks in Gegenwart von Vertreterinnen und Vertretern der Else Schütz Stiftung.

Die Idee für das Projekt entstand bereits im Jahr 2024 und konnte ein Jahr später dank einer großzügigen Spende der Else Schütz Stiftung realisiert werden.

„Mit dem Mitmachheft möchte der Naturpark Kindern einen altersgerechten Zugang zu Natur- und Umweltthemen eröffnen und zugleich die Verbundenheit mit der eigenen Region stärken. Gerade in jungen Jahren werden wichtige Grundlagen für Umweltbewusstsein und nachhaltiges Handeln gelegt. Das alles frei nach dem Leitgedanken: „Nur was man kennt, schützt man auch“, erläutert der 2. Vorsitzende des Naturparks, Landrat Achim Hallerbach.

Entstanden ist das rund 50 Seiten starke, kindgerecht gestaltete Heft in Zusammenarbeit mit zahlreichen Partnerinnen und Partnern.

Die inhaltliche Konzeption wurde vom Naturpark-Team gemeinsam mit einer Kinderbuchautorin erarbeitet, die auch die kindgerechten Texte formulierte. Eine Illustratorin erschuf mit ihren liebevollen Zeichnungen und der Gestaltung des Maskottchens eine lebendige Bilderwelt, während eine Kartografin die komplexen Karten in kindliche Orientierungshilfen verwandelte.

Ergänzt wird das Heft durch Fotografien aus der Region. Pädagogische und fachliche Expertinnen und Experten begleiteten das Projekt beratend.

Das Mitmachheft richtet sich an Kinder der Klassen 3 und 4 und nimmt sie mit auf eine Entdeckungsreise durch den Naturpark Rhein-Westerwald. Begleitet werden sie dabei von „Baron Waldi“, einem neugierigen Dackel, der durch die einzelnen Themen führt. Neben der heimischen Natur erkundet er mit den Kindern auch die Geschichte der Region: Unter dem Aspekt „Spurensuche“ reicht der Blick von den römischen Relikten am Limes über die traditionsreiche Bergbaugeschichte des Westerwaldes bis hin zur heutigen Kulturlandschaft.

„Es war uns wichtig, ein Medium zu schaffen, das die Kinder in ihrer Lebenswelt abholt und gleichzeitig die Identifikation mit dem Naturpark stärkt. Das moderne Design und die sympathische Figur des `Baron Waldi´ machen das Heft zu einem Highlight im Klassenraum und auch außerhalb der Schule“, so die Naturpark-Geschäftsführerin Irmgard Schröer.

Spielerisch lernen die Kinder unter anderem, was einen Naturpark ausmacht, wie Orientierung mit Karte und Kompass funktioniert, welche Spuren Römer und Bergbau in der Region hinterlassen haben oder warum Streuobstwiesen eine besondere Bedeutung für Mensch und Natur haben.

Neben informativen Texten enthält das Heft zahlreiche Aufgaben zum Rätseln, Ausprobieren und Mitdenken. Auf 17 Seiten sammeln die Kinder Buchstaben, aus denen sich am Ende ein Lösungswort ergibt. Über einen QR-Code kann bei Bedarf ein digitales Lösungsheft aufgerufen werden.

„Ohne die Finanzierung des Heftes durch die Else Schütz Stiftung hätte dieses Projekt nicht realisiert werden können“, betonte Fürstin zu Wied, 1. Vorsitzende des Naturparks Rhein-Westerwald. „Durch die gute Zusammenarbeit aller Akteure konnte ein Heft realisiert werden, welches Kindern ermöglicht, auf eine spannende Entdeckungsreise durch den Naturpark Rhein-Westerwald zu gehen und auf spielerische Weise wichtige Kompetenzen für eine nachhaltige Zukunft zu entwickeln.“

Alle Grundschulen im Naturparkgebiet erhalten für jede 3. und 4. Klasse ein Ansichtsexemplar. Klassensätze können zum Selbstkostenpreis von 1,50 Euro pro Heft bestellt werden. Zusätzlich steht das Mitmachheft kostenlos als Online-Version zur Verfügung. Bei den Tourist-Informationen sowie in der Geschäftsstelle des Naturparks ist das Heft ebenfalls kostenfrei erhältlich.

Weitere Infos sind unter: www.naturpark-rhein-westerwald.de zu finden.

Foto-Unterzeile:

Vorgestellt wurde das Mitmachheft jetzt vom Arbeitsausschuss des Naturparks Rhein-Westerwald mit der 1. Vorsitzenden Isabelle Fürstin zu Wied, dem 2. Vorsitzenden, Landrat Achim Hallerbach und der Geschäftsführerin des Naturparks, Irmgard Schröer, in Gegenwart von den Vertretern der Else Schütz Stiftung Dr. Johann Christian Meier und Cordula Simmons Foto: Martin Boden / Kreisverwaltung Neuwied