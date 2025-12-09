Caritas, katholische und evangelische Gemeinden von Koblenz laden in den Klangraum des Cusanus-Gymnasiums ein – ehrenamtliches Engagement und zahlreiche Förderer

Ruhige und besinnliche Tage im Familien- oder Freundeskreis, ein bunt geschmückter Weihnachtsbaum, es duftet nach frisch gebackenen Plätzchen, die Kinder können die Bescherung kaum abwarten. Für die meisten Menschen sind die Adventszeit und Weihnachtsfeiertage die schönste Zeit des Jahres.

Es gibt jedoch auch Menschen, für die gerade diese Wochen sehr bedrückend sind. Einsame Senioren, alleinstehende Personen, alleinerziehende Elternteile oder Menschen, die aufgrund persönlicher Umstände an den Weihnachtstagen alleine sind.

Keiner soll allein sein: Unter diesem Motto laden die katholischen und evangelischen Gemeinden von Koblenz in Kooperation mit dem Caritasverband bereits seit 1969 zu „Heiligabend in Gemeinschaft“ ein. Alle Menschen, die diesen besonderen Tag in Gemeinschaft begehen möchten, sind herzlich willkommen. Der Klangraum des Bischöflichen Cusanus-Gymnasiums öffnet um 15 Uhr seine Pforten. Der Eingang befindet sich auf der Hofseite Südallee zwischen Rizzastraße und Roonstraße.

Ehrenamtliches Engagement und zahlreiche Förderer

Ein leuchtender Weihnachtsbaum und festliche Dekoration verzaubern den Klangraum in eine warmherzige Atmosphäre. Die Gäste erwartet Kaffee, Kuchen und Gebäck, alkoholfreie Getränke sowie ein traditionelles Abendessen. Zauberphilossoph Andino, Daniel Ferber und der Posaunenchor des evangelischen Gemeindeverbandes schenken allen Anwesenden ein künstlerisches Programm zum Weihnachtsfest. Die Veranstaltung endet gegen 19 Uhr. Mehr als 50 Menschen engagieren sich ehrenamtlich im Vorfeld, an Heiliabend sowie im Anschluss an die Veranstaltung. Hinzu kommen zahlreiche Förderer, die einen großen finanziellen und ideellen Beitrag für die Gemeinschaftsfeier leisten.

„Heiligabend in Gemeinschaft ist ein wunderschönes Zeichen der Wertschätzung für unsere Gäste und des gesellschaftlichen Zusammenhalts“, sagt Caritasdirektorin Victoria Müller-Ensel. „Ein herzlicher Dank gilt allen ehrenamtlich Helfenden, Künstlern, Sponsoren und Spendern, ohne die diese Veranstaltung nicht möglich wäre.“

Foto 1 (Andreas Kunz)

Heiligabend in Gemeinschaft: Die Gäste sind zu besinnlichen Stunden in den Klangraum des Cusanus-Gymnasiums eingeladen.