Handtaschenraub in Koblenz – Teile der Beute wieder da

Koblenz (ots) – Die Polizei Koblenz fahndet nach einem unbekannten Fahrradfahrer, der am Donnerstagnachmittag (16. Februar 2017) in der Koblenzer Altstadt einer Frau die Handtasche entriss und verschwand.

Um kurz vor 17.00 Uhr stieg die ältere Dame aus ihrem am Peter-Altmeier-Ufer abgestellten Auto aus. Plötzlich kam von hinten ein Radfahrer und entriss ihr die Handtasche. Die Frau schrie laut: „Halten Sie den Radfahrer auf“. Ein Passant hörte den Hilfeschrei, sah den Flüchtenden und schubste ihn vom Rad. Der junge Fahrradfahrer fiel ins Gras, rappelte sich sofort wieder auf, ließ das Rad liegen, und rannte mit seiner Beute in Richtung Kornfortstraße/Am alten Hospital da-von.

Trotz sofort eingeleiteter Fahndung, an der mehrere Streifenwagen beteiligt waren, konnte der etwa 20 – 25 Jahre alte und ca. 175 – 180cm große Räuber, der gestern eine schwarze Hose, eine schwarze Rollstrickmütze und eine grüne Jacke trug, nicht gefasst werden.

Während der polizeilichen Maßnahmen meldete sich wenige Minuten später telefonisch eine ehrliche Finderin bei der zuvor Bestohlenen. Sie gab an, dass sie auf der Fensterbank einer Gaststätte in der Firmungsstraße soeben einen Kalender fand, in dem diverse Papiere sowie persönliche Gegenstände und Daten der Frau lagen. Der Kalender wurde der Geschädigten zurückgegeben, der gesamte Bereich um den Fundort umgehend nach Täter und Handtasche abgesucht, allerdings ohne Erfolg.

Die Kripo Koblenz hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise zu dem unbekannten Räuber unter der Telefonnummer 0261/103-0 oder per Mail an kdkoblenz@polizei.rlp.de

veröffentlicht am: 17.02.2017