Halloween-Kürbisse schnitzen

Am kommenden Montag, 24.10.16 von 16.00 bis 19.00 Uhr können Kinder ab 10 Jahren unter Anleitung in der Waldökostation ihre eigenen Kürbislaternen schnitzen. Nach Fertigstellung findet in der Dämmerung mit den schaurigschönen Kürbislaternen ein kurzer Umzug durch den Wald statt. Zur Stärkung wird abschließend gemeinsam eine leckere Suppe aus dem Kürbisfleisch gekocht. Anmeldung unter (0261) 129 1502 oder Umweltamt@Stadt.Koblenz.de

veröffentlicht am: 18.10.2016