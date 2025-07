Kindheitshelden in der Stadthalle Lahnstein

Lahnstein. Am 17. Oktober 2025 wird die Stadthalle Lahnstein zu einem magischen Ort für die ganze Familie. Die Kindermusicalgala „Hakuna Matata“ lädt zu einer zauberhaften Reise durch die Welt der bekanntesten Disneyfilme und beliebten Kinderklassiker ein und verspricht ein unvergessliches Erlebnis.

Veranstalter ist Why Not Events, die ihre Gäste in eine bunte, musikalische Welt entführen, in der die großen Kindheitshelden zum Leben erweckt werden. Zu hören sind unvergessliche Lieder aus Filmen und Serien wie „Die Eiskönigin“, „König der Löwen“, „Tabaluga“, „Die Schlümpfe“, „Rapunzel neu verföhnt“, „Vaiana“, „Merida“, „Arielle, die kleine Meerjungfrau“ und vielen mehr. Diese Klassiker laden nicht nur zum Mitsingen und Tanzen ein, sondern wecken auch Erinnerungen an die eigene Kindheit.

Zu den Highlights der Gala gehören die besonderen Kostüme und innovativen Bühnenbilder, die die bekannte Welt der Disneyhelden und Kinderfilmfiguren in die Stadthalle Lahnstein bringen. Kinder ab vier Jahren sowie alle, die das Kind in sich noch einmal zum Leben erwecken möchten, dürfen sich auf eine Show voller Magie, Lachen und Staunen freuen.

Die Veranstaltung findet am Freitag, 17. Oktober, ab 15.30 Uhr in der Stadthalle Lahnstein statt. Tickets und weitere Informationen finden sich unter www.lahnstein.de/vastadthalle.

Bildunterzeilen:

„Hakuna Matata“ ist mehr als nur ein Musical – es ist ein Erlebnis, das Generationen verbindet und leuchtende Kinderaugen garantiert. (Foto: Why Not Events)