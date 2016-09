Gut besuchter städtischer Flohmarkt

(Koblenz, 14.09.16) 262 Stände – 833 Meter Verkaufsfläche – so die nüchternen Zahlen des städtischen Flohmarktes, der am vergangenen Samstag am Konrad-Adenauer-Ufer stattfand.

Das Ordnungsamt, als Veranstalter des städtischen Flohmarktes, war mit dem dritten Flohmarkt in diesem Jahr zufrieden. Die Zahl der Stände lag zwar erwartungsgemäß mit 262 deutlich unter der Anzahl der beiden ersten Flohmärkte in diesem Jahr. Das Angebot war aber trotzdem sehr umfangreich, so dass bei herrlichem Flohmarktwetter kein Besucher ohne ein „Schnäppchen“ nach Hause gehen musste.

Quelle: Stadt Koblenz

