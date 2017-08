Gülser Straße erhält teilweise neuen Fahrbahnbelag

In der Zeit von Montag, 07.08. bis Samstag, 19.08.2017 wird im Auftrag des Kommunalen Servicebetriebes Koblenz der Fahrbahnbelag in der Gülser Straße zwischen Bahnhofsweg und Burgweg erneuert.

Am 07. August wird die vorhandene Asphaltschicht abgefräst. In der Zeit vom 08.08. bis 17.08.2017 werden die Vorarbeiten an Schiebern und Schächten durchgeführt. Im Anschluss daran erfolgt am 18.08.2017 der Einbau der Asphaltdeckschicht. Die Arbeiten finden unter Vollsperrung der Straße statt, Anlieger können bis zur Baustelle fahren. Während der Fräs- und Deckenbauarbeiten ist die Straße auch für Anlieger voll gesperrt.

Während der gesamten Bauzeit muss mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden; der Servicebetrieb bittet Anwohner und Verkehrsteilnehmer um Verständnis.

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 03.08.2017