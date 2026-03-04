Grünschnitt, der an bewohnten Koblenzer Grundstücken anfällt, kann an der Bürgersteigkante zur Grünschnittsammlung der Stadt Koblenz achtmal jährlich in jeden Stadtteil an speziellen Abfuhrtagen bereitgestellt werden. Dabei muss jedoch Einiges beachtet werden:

Der Grünschnitt darf maximal einen Meter lang, Äste und Stämme dürfen nicht dicker als zehn Zentimeter und die Bündel nicht schwerer als 40 kg sein.

Bitte benutzen Sie keine Plastiksäcke/Plastiktüten von der Rolle für die Abholung von Grünschnitt. Im Rahmen der Nachhaltigkeit sowie der Arbeitssicherheit werden diese nicht mehr entleert. Grünschnitt, der in Big Bags, Regenfässern, Schubkarren etc. bereitgestellt wird, kann nicht geladen werden. Bitte platzieren Sie den Grünschnitt nicht auf Privatgelände oder Grundstücksmauern.

Der Grünschnitt kann jedoch mit Kordel gebündelt, in kunststofffreien Papiersäcken, wie z.B. den städtischen Grünschnitt-Papiersäcken (oben offen), verpackt oder in Kartons gefüllt (Deckel offen) am Abfuhrtag bis 6.00 Uhr an den Straßenrand/die Bürgersteigkante gestellt werden.

In diesem Zusammenhang weist der Kommunale Servicebetrieb Koblenz auch noch einmal darauf hin, dass auch abgeschnittene Thuja-Hecken, wie jeder andere Grünschnitt auch, gebündelt werden müssen, bevor sie zur Abfuhr am Straßenrand bereitgestellt werden. Nur ordnungsgemäß bereitgestellter Grünschnitt kann geladen werden.

Im März 2026 gibt es folgende Abfuhrtermine für Grünschnitt:

09.03.: Metternich 2

10.03.: Metternich 1

11.03.: Altstadt, Stadtmitte, Vorstadt

12.03.: Güls 2

13.03.: Güls 1

16.03.: Kesselheim, Bubenheim

17.03.: Wallersheim, Industriegbiet

18.03.: Neuendorf

19.03.: Lützel

20.03.: Goldgrube

23.03.: Pfaffendorf, Pfaffendorfer Höhe

24.03.: Horchheim, Horchheimer Höhe

25.03.: Niederberg, Ehrenbreitstein

26.06.: Arenberg

27.07.: Immendorf, Stolzenfeld

28.03.: Karthause 1

30.03.: Karthause 2

31.03.: Karthause