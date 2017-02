Großer Erfolg für die Musikschule im Wettbewerb Jugend musiziert 2017!

Auch in diesem Jahr war die Musikschule der Stadt Koblenz mit zahlreichen jungen Musikern im Wettbewerb Jugend musiziert vertreten.

Die Ausschreibung richtete sich für 2017 an die Kategorien Blasinstrumente und Streichinstrumente im Ensemble, Klavier und Gesang in der Solowertung.

Die Ergebnisse können sich sehen lassen. Im Regionalwettbewerb erreichten alle 28 teilnehmenden Schüler der Musikschule einen ersten Preis, davon 24 junge Musiker eine Weiterleitung zum Landeswettbewerb!

Mit einen ersten Preis und der Höchstzahl von 25 Punkten (mit Weiterleitung) wurden belohnt: Anastasia Kalter (Klavier solo, AG III), Eva-Sophie Paul (Sologesang, AG V), Anne Terhorst (Flötentrio, AG II), Jule Schneider (Flötentrio AG II), Johanna Schmitt (Flötentrio, AG II), Anne Terhorst (Flöte im Duo mit Klarinette, AG II), Lena Terhorst (Klarinette im Duo mit Flöte, AG II),Clara Wagner (Cello im Duo mit Violine, AG III), Felix Wagner (Violine im Duo mit Cello, AG III), Clara Wagner (Klarinettentrio, AG II), Paula Reinecke (Klarinettentrio, AG II), Finn Strackbein (Klarinettentrio, AG II)

Einen ersten Preis mit 24 Punkten (mit Weiterleitung) erhielten: Marie Zirwes (Klarinettenduo, AG IV), Anna Reising (Klarinettenduo, AG IV), Anna Hoff (Klarinettentrio, AG V), Samuel Kremer (Streichtrio, AG II), Jara Kahil (Streichtrio, AG II), Veronika Pabst (Streichtrio, AG II)

Ein erster Preis mit 23 Punkten (mit Weiterleitung) ging an die Schüler: Johannes Schmack (Blechbläserensemble, AG IV) Philipp Kalter (Streichensemble, AG III), Anastasia Kalter (Streichensemble, AG III), Samuel Kremer (Streichensemble, AG III), Chiara Osterholz (Streichensemble, AG III), Lukas Klemmer (Gitarre, Begleitung Gesang, AG IV)

Einen ersten Preis mit 22 Punkten (ohne Weiterleitung) erreichten:

Maria Kotchemidova (Klavier solo, AG IV), Mureil Backmeyer (Klarinettenduo, AG V), Anna Hoff (Klarinettenduo, AG V)

Einen ersten Preis (ohne Weiterleitung) mit 21 Punkten erreichte Isabell Schmack (Klavier, AG V).

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 16.02.2017