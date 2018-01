Großer Erfolg der Musikschule der Stadt Koblenz im Wettbewerb Jugend musiziert

32 Teilnehmer, 29 erste Preise und 3 zweite Preise

Die Musikschule freut sich über eine große Anzahl von Preisträgern im Wettbewerb Jugend musiziert. Die Wertungskategorien des diesjährigen Wettbewerbs, die Kategorien wechseln alle 3 Jahre, waren ausgeschrieben für Blas- und Zupfinstrumente mit einem Soloprogramm sowie für Streich- und Tasteninstrumente in der Duo-Wertung.

In der ersten Stufe des Wettbewerbs in Engers und Montabaur (Regionalwettbewerb) konnten sich 19 Schüler für den Landeswettbewerb qualifizieren. Von den insgesamt 32 Teilnehmern der Musikschule erhielten 29 Schüler in der Bewertung einen ersten Preis und 3 Schüler einen zweiten Preis. Die Wertungen im Einzelnen:

1. Preis (23-25 Punkte) mit Weiterleitung zum Landeswettbewerb:

Jonathan Ide, Gitarre solo (25 Punkte/AG 2); Stefan König, Gitarre solo (25 Punkte/AG 3); Lena Terhorst, Klavierbegleitung (25 Punkte/AG 3);Charlotte Dohr, Klarinette solo (25 Punkte/AG 4); Xin Jin, Gitarre solo (25 Punkte/AG 4); Siqi Chen, Gitarre solo (25 Punkte/AG 5); Poquen Kang, Gitarre solo (25 Punkte/AG 5); Johannes Schmack, Horn (25 Punkte/AG 6); Anne Terhorst (24 Punkte/AG 2);

Clara Wagner, Klarinette solo (24 Punkte/AG 3); Mira Heinke, Gitarre solo (24 Punkte/AG 4); Lena Terhorst, Klarinette solo (23 Punkte/AG 3); Emilio Lutz, Gitarre solo (23 Punkte/AG 3); Samuel Kremer, Duo Viola-Klavier (23 Punkte/AG 3); Valentin Steiner, Duo Klavier-Viola (23 Punkte/AG 3); Mathias Alsbach, Gitarre solo (23 Punkte/AG 2); Michel Heinke, Gitarre solo (13 Punkte/AG 5); Anna-Lena Pabst, Duo Violine-Klavier (23 Punkte/AG 5); Anastasia Kalter, Duo Klavier-Violine (23 Punkte/AG 5)

1. Preis (23-15 Punkte) ohne Weiterleitung aufgrund der Altersstufe/Teilnehmer der Gruppe 1a und 1b dürfen noch nicht zum Landeswettbewerb:

Theresia Nauroth, Klarinette solo (25 Punkte/AG 1a); Lennard Hoffmann, Gitarre solo (25 Punkte/AG 1a); Connor Holzhausen, Posaune solo (24 Punkte/AG 1b); Fabian Mader, Oboe solo (24 Punkte/AG 1b); Marlene Seintsch, Gitarre solo (23 Punkte/AG 1b); Daniel Altergott, Gitarre solo (23 Punkte/AG 1b)

1. Preis (21-22 Punkte) ohne Weiterleitung zum Landeswettbewerb:

Fenja Krautkragel, Gitarre solo (21 Punkte/AG 2); Kira Gutberlet, Gitarre solo (21 Punkte/AG 2); Amélie Adam, Posaune solo (21 Punkte/AG 2); Tobias Bartscher, Gitarre solo (21 Punkte/AG 3);

2. Preis (17-20 Punkte):

Veronika Pabst, Duo Violine-Klavier (20 Punkte/AG 3); Anne Damker, Duo Klavier-Violine (20 Punkte/AG 3); Lena Hennige, Gitarre solo (20 Punkte/AG 4)

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 31.01.2018