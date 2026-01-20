Am 07. Februar 2026 in der Stadthalle

Lahnstein. Am Samstag, 07. Februar 2026 wird die Stadthalle Lahnstein zum Zentrum für Funk- und Soulfans: Fred Kellner, Deutschlands Funksoul-Legende, kommt endlich in die Stadt! Beginn ist um 20:00 Uhr, Einlass ab 19:00 Uhr.

Fred Kellner präsentiert in seiner legendären Show die größten Funk- und Soulklassiker aller Zeiten – live, energiegeladen und mit einer Bandbesetzung, die keine Wünsche offenlässt: die Horny Horny Horns und die Wonderwomen der Soulmusik sorgen für ein unvergessliches Konzerterlebnis. Ein Abend voller Musik, Groove und mitreißender Performance und ein Fest für Ohren, Augen und Beine!

Das Motto des Abends: „Don’t miss it – it’s gonna be very funky!“. Wer Funk und Soul liebt, darf dieses Highlight des Jahres 2026 auf keinen Fall verpassen.

Tickets sowie weitere Informationen sind unter www.lahnstein.de/vastadthalle erhältlich.

Bildunterzeile

Fred Kellner kommt in die Stadthalle Lahnstein. (Foto: Fabian Stuertz)