Graffiti-Event in der Weinbergstraße

Der Koblenzer Graffiti-Künstler Daniel Schmitz veranstaltet zusammen mit der Mobilen Jugendarbeit des Jugendamtes der Stadt Koblenz am Samstag, 28. und Sonntag, 29.10.2017 eine „Graffiti-Jam“ in der Weinbergstraße unterhalb der Europabrücke. Viele international bekannte Graffiti Künstler aus Europa haben kommen nach Koblenz. An beiden Tagen stehen ab 10.00 Uhr die Wände unter der Europabrücke für die eingeladenen Sprayer nach Absprache zur Verfügung. Die Koblenzer Bevölkerung ist herzlich eingeladen sich vom Können der Künstler zu überzeugen. Am Samstag unterhält der bekannte DJ Soulsanday ab 16.00 Uhr die Besucher live. Diese Veranstaltung wird unterstützt von der „Initiative Sicherheit in unserer Stadt“ und dem „Kommunalen Servicebetrieb Koblenz.

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 20.10.2017